Брэд Питт закрутил роман с художницей в разгар бракоразводного процесса

На днях Брэд Питт наконец-то договорился со своей экс-супругой Анджелиной Джоли об условиях развода.

Отношения 42-летней Нери Оксман и 54-летнего Брэда Питта интересуют представителей СМИ все больше и больше.

Читайте такжеСМИ: Анджелина Джоли закрутила роман с бывшим Кирстен Данст

Ранее журналисты выяснили, что голливудский актер давно познакомился с профессором архитектуры Массачусетского технологического института, художницей и дизайнером.

Как стало известно, актер оказывал ей знаки внимания еще в прошлом году, когда его бракоразводный процесс с Анджелиной Джоли был в самом разгаре, пишет Spletnik.

В ноябре 2017 года студенты Массачусетского технологического института сфотографировались с кинозвездой после лекции Оксман.

"Она гениальна и просто великолепна", - говорят о Нери ее ученики.

На днях Брэд Питт наконец-то договорился со своей экс-супругой Анджелиной Джоли об условиях развода. Так что теперь ему осталось лишь поставить свою подпись в документах, и он официально станет свободным мужчиной.

Оксман же, если верить информации в сети, замужем за композитором Освальдо Голиховым. Однако, как известно, штамп в паспорте еще ни о чем не говорит.