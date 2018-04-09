Министр обороны Польши анонсировал публикацию отчета о причинах Смоленской катастрофы

По словам Мацеревича, в новом техническом рапорте будет дан ответ на вопрос, что собственно привело к авиакатастрофе.

Министр национальной обороны Польши Антоний Мацеревич объявил о готовящейся публикации рапорта о причинах крушения самолета под Смоленском, в которой погибли польский президент Лех Качиньский и другие польские политики.

Об этом сообщает "Польское радио".

В частности, Мацеревич, который возглавляет комитет по расследованию катастрофы, отметил, что предыдущие расследования обходили главную причину катастрофы. В новом техническом рапорте будет дан ответ на вопрос, что собственно привело к авиакатастрофе.

"Мы не исключаем, что появятся доказательства, которые углубят и уточнят технические вопросы, ранее неисследованные. Но главная причина описана исчерпывающе и убедительно", - заявил он.

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Справка УНИАН. 10 апреля 2010 года неподалеку аэродрома "Северный" под Смоленском разбился самолет Ту-154 с президентом Польши Качиньским на борту. В катастрофе погибли 96 человек. Польская делегация направлялась на мероприятия к 70-й годовщине Катынской трагедии.

10 января 2018 года международный эксперт подкомиссии Минобороны Польши по делам повторного расследования катастрофы Фрэнк Тейлор заявил, что левое крыло президентского самолета, разбившегося под Смоленском, было уничтожено в результате внутреннего взрыва. Как утверждает эксперт, было несколько источников взрыва - в крыле, в слоте и в центроплане самолета что подтвердил анализ механизма удара двери о землю. Береза не имела влияния на первичное разрушение крыла. «Эти выводы приняли члены подкомиссии, и они являются одним из ключевых утверждений технического рапорта», - говорится в заявлении на сайте Минобороны Польши.