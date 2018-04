Новая химатака в Сирии - погибли по меньшей мере 70 человек (видео)

По меньшей мере 70 человек погибли в предполагаемой химической атаке в Думе – последнем городе сирийской Восточной Гуты, подконтрольном силам оппозиции.

Об этом сообщает BBC, ссылаясь на волонтеров и медиков. В частности, в Twitter-аккаунте организации «Белые каски» опубликованы снимки тел людей, которые задохнулись в своих убежищах в подвалах. Утверждается, что количество погибших, судя по всему, будет расти.

Сирийское правительство уже назвал обвинения в химатаке «сфабрикованными».

В Госдепартаменте США, в свою очередь, указали, что отчеты предусматривают «потенциально высокие потери», включая целые семьи в убежищах. Отмечается также, что Россия, которая оказывает поддержку Асаду, в конечном счете несет ответственность за подобные атаки.

More families were found suffocated in their houses and shelters in #Douma. The number of victıms is increasing dramatically, and the ambulance teams and the @SyriaCivilDefe volunteers continue their search and rescue operations.#AssadHitsDoumawithChemicalspic.twitter.com/yEcQ3xPir7