Новая химатака в Сирии - погибли по меньшей мере 70 человек (видео)

От химической атаки в окруженном правительственными войсками городе Дума могли пострадать более тысячи человек.

По меньшей мере 70 человек погибли в предполагаемой химической атаке в Думе – последнем городе сирийской Восточной Гуты, подконтрольном силам оппозиции.

Об этом сообщает BBC, ссылаясь на волонтеров и медиков. В частности, в Twitter-аккаунте организации «Белые каски» опубликованы снимки тел людей, которые задохнулись в своих убежищах в подвалах. Утверждается, что количество погибших, судя по всему, будет расти.

Сирийское правительство уже назвал обвинения в химатаке «сфабрикованными».

В Госдепартаменте США, в свою очередь, указали, что отчеты предусматривают «потенциально высокие потери», включая целые семьи в убежищах. Отмечается также, что Россия, которая оказывает поддержку Асаду, в конечном счете несет ответственность за подобные атаки.

More families were found suffocated in their houses and shelters in #Douma. The number of victıms is increasing dramatically, and the ambulance teams and the @SyriaCivilDefe volunteers continue their search and rescue operations.#AssadHitsDoumawithChemicalspic.twitter.com/yEcQ3xPir7 — The White Helmets (@SyriaCivilDef) 8 апреля 2018 г.

Сообщается, что медицинские, мониторинговые и общественные организации сообщают детали о химической атаке, однако составить полную картину инцидента пока сложно. Прооппозиционный Медиа-центр Гуты (Ghouta Media Center) сообщил, что в атаке погибли более 75 человек, еще более тысячи человек пострадали. Утверждается, что контейнер с нерво-паралитическим веществом зарином были сброшен с вертолета.

Напомним, Дума – последний в провинции Восточная Гута город, который контролируют повстанцы сирийской оппозиции.

Как сообщал УНИАН в подконтрольной сирийской оппозиции северо-западной части Сирии в феврале могли применить боевые отравляющие вещества. Госдепартамент США за это обвинил Россию в невыполнении обязательств по предотвращению применения режимом президента Сирии Башара Асада химического оружия