Россия не выполняет обязательства по химоружию в Сирии - Госдеп

Речь идет о применении сирийскими властями хлора против мирных жителей в районе Саракеб провинции Идлиб.

Госдепартамент США обвинил Россию в невыполнении обязательств по предотвращению применения режимом президента Сирии Башара Асада химического оружия.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Госдепа США.

"Госсекретарь в прошлом месяце в Париже отметил, что Россия с того момента, когда она оказалась вовлеченной в ситуацию в Сирии, несет ответственность за жертвы в Восточной Гуте и бесчисленное количество сирийцев, пострадавших от химического оружия", - говорится в нем.

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Официальный представитель Госдепа Хизер Науэрт на странице в Twitter отметила, что Россия не выполнила свои обязательства перед сирийским народом.

Как говорится в заявлении Госдепа США, речь идет о применении сирийскими властями хлора против мирных жителей в районе Саракеб провинции Идлиб. В Госдепартаменте добавили, что это уже шестая подобная атака за последний месяц.

"Мы призываем мировое сообщество выступить вместе использовать любую возможность оказать давление на режим (президента Сирии Башара Асада) и его сторонников, чтобы прекратить использование химического оружия и привлечь к ответственности виновных", - заявили в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, в подконтрольной сирийской оппозиции северо-западной части Сирии могли применить боевые отравляющие вещества. О симптомах отравления хлором в провинции Идлиб сообщили в понедельник, 5 февраля, в благотворительной организации Сирийско-американское медицинское общество.

В результате воздействия ядовитых веществ пострадали по меньшей мере 11 человек, которые имели серьезные проблемы дыхательных путей.