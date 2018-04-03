В США осудили первого человека в деле о связях представителей штаба Трампа c РФ

Алекс ван дер Зваан имел контакты с бывшим руководителем избирательного штаба Трампа, который ранее работал с Януковичем.

В Соединенных Штатах Америки посадили на 30 дней первого человека по делу о связях представителей избирательного штаба Дональда Трампа с Россией, который является частью расследования возможного вмешательства РФ в президентских выборах в США в 2016 году.

Об этом сообщает издание The New York Times. «Бывший юрист влиятельной международной юридической фирмы был заключен до 30 дней лишения свободы за ложь, сообщенную следователям в расследовании специального прокурора о его контактах с советником Трампа во время избирательной кампании и украинским бизнесменом со связями с Россией», - отмечает издание.

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«Бывший юрист Алекс ван дер Зваан, который является зятем российского миллиардера, стал первым лицом, заключенным в рамках расследования российского вмешательства в президентские выборы в 2016 году. Он также был оштрафован на 20 тысяч долларов», - говорится в статье.

Ван дер Зваан мог получить пять лет лишения свободы за введение в заблуждение федеральных следователей, изучавших связи между бывшим руководителем избирательного штаба Трампа Полом Манафортом, его заместителем Риком Гейтсом и украинским бизнесменом, чье имя не было названо в судебных материалах. Как отмечается, по данным осведомленных с делом людей, речь идет о Константине Килимнике, который на протяжении многих лет был «правой рукой» Манафорта в Украине.

33-летний ван дер Зваан является гражданином Нидерландов. Он лично был знаком с Манафортом, Гейтсом и Килимником. От юридической фирмы Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom в 2012 году ван дер Зваан сотрудничал с ними с целью защиты пророссийского бывшего президента Украины Виктора Януковича от международной критики и в связи с лишением Януковичем свободы одного из своих политических конкурентов.

Издание отмечает, что ван дер Зваан был допрошен следователями специального прокурора Роберта Мюллера через несколько дней после того, как Манафорт и Гейтс были обвинены в отмывании средств во время работы в Украине и в других преступлениях.

Следователи спрашивали ван дер Зваана о его контактах одновременно с Гейтсом и Килимником, которых они подозревают в длительных связях с российской разведкой. Отмечается, что Гейтс выходил с ван дер Звааном на связь в последние месяцы избирательной кампании в США в 2016 году.

Сначала ван дер Зваан утверждал, что он не имел глубоких разговоров с Гейтсом или Килимником в 2016 году. Однако позже признал, что провел несколько телефонных разговоров с ними о потенциальных уголовных обвинениях, связанных с выплатами от украинского правительства.

Согласно судебным документам, в 2012 году юридическая фирма Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom получила более 5 миллионов долларов от украинского правительства. Как сообщалось украинской стороной, выплаты составили около 12 миллионов долларов, которые были переведены через банковский счет на Кипре.

Как сообщал УНИАН, 16 февраля в США предъявлены обвинения 13 россиянам за вмешательство в выборы в 2016 году. Также под обвинения попали компании «Агентство интернет-исследований», «Конкорд-менеджмент» и «Конкорд-кейтеринг».

21 февраля в Белом доме заявили, что президент Дональд Трамп признает, что Россия вмешивалась в избирательную кампанию в США в 2016 году. Однако президент США убежден, что вмешательство РФ не имело влияния на сам результат выборов.

Справка УНИАН. Дело Манафорта является частью расследования специального прокурора Департамента юстиции США Мюллера о возможном вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, чтобы склонить их результат в пользу Трампа.

В обвинении Федеральной коллегии присяжных, направленном в окружной суд в Вашингтоне, отмечается, что Манафорт и его бизнес-партнер Гейтс за сотрудничество с окружением Януковича получили десятки миллионов долларов. В частности, между 2006 и 2015 годами они выступали в качестве незарегистрированных агентов правительства Украины, политических сил Партии регионов и «Оппозиционного блока».

Манафорт и Гейтс перечислили миллионы долларов полученных выплат иностранным компаниям и на банковские счета, открытые ими и их сообщниками в ряде стран, и в частности, на Кипре, Сент-Винсент и Гренадины и на Сейшелах. Они скрыли существование иностранных компаний и банковских счетов, постоянно неправильно сообщая в своих налоговых документах, что они не имеют иностранных банковских счетов.