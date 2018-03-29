У предвыборного штаба Трампа могли быть связи с российской разведкой

Вероятные контакты делового партнера экс-главы избирательного штаба Трампа с бывшим офицером разведки РФ были раскрыты в документе о вынесении приговора юристу Алексу ван дер Зваану.

Партнер Пола Манафорта, бывшего главы избирательного штаба Дональда Трампа, Рик Гейтс контактировал с экс-офицером российской разведки в последние недели президентской кампании в США 2016 года.

Об этом говорится в судебных документах, поданных спецпрокурором Робертом Мюллером, который расследует «российский след» в американских выборах, передает Радио Свобода.

В документах экс-разведчик указывается как «лицо А», которое в то время работало для кампании.

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Издание The New York Times сообщает со ссылкой на информированные источники, что «лицом А» является Константин Килимник. Килимник протяжении лет сотрудничал с Полом Манафортом в Украине, когда тот работал на «Партию регионов» Виктора Януковича и продолжал общаться с ним в течение президентской кампании 2016 года.

Сообщается, что у Гейтса были частые разговоры по телефону с Килимником в сентябре и октябре 2016 года – за несколько недель до ноябрьских выборов в США.

Сам Манафорт отрицал, что Килимник имел связи с российской разведкой. Но в судебном документе говорится, что Гейтс говорил партнеру, что «лицо А» было «бывшим офицером ГРУ», российского управления военной разведки.

Мюллер уже обвинил Гейтса и Манафорта в преступлениях, не связанных с их связью с вероятным бывшим разведчиком России.

В прошлом месяце Гейтс признал себя виновным во лжи ФБР и в заговоре против США – теперь он сотрудничает со следствием Мюллера.

Вероятные контакты Гейтса с бывшим офицером разведки были раскрыты в документе о вынесении приговора юристу Алексу ван дер Зваану. В начале года тот признал себя виновным в даче ложных показаний ФБР по взаимодействию с Гейтсом и бывшим офицером разведки России. Приговор должен быть озвучен Зваану 3 апреля.

Килимник, чье место пребывания в настоящее время неизвестно, отрицает наличие связей с российской разведкой.

The Washington Post, Associated Press и другие СМИ сообщали в прошлом году, что Килимник был посредником во время кампании между Манафором и российским миллиардером Олегом Дерипаской, близким к президенту России Владимиру Путину. СМИ писали, что Манафорт предлагал Дерипаске проводить информационные брифинги о ходе кампании 2016 года. Дерипаска подал гражданский иск в суд штата Нью-Йорк против Гейтса и Манафорта и заявил, что те обманули его в инвестиционном соглашении.