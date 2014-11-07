Зарплата российских депутатов в 15 раз больше, чем средняя по стране (инфографика)
17:35, 07 ноября 2014Мир
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Россия заняла первое место в Европе по разнице между зарплатой члена парламента и средней заработной платой в стране.
Слово и Дело
Для РФ (з/п депутата - 10 180 долларов, средняя по стране - 668) этот показатель составляет 15,23, что является абсолютным рекордом, сообщает Слово і Діло.
Второе и третье места занимают Турция (6127 / 779) и Греция (7017 / 976).
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В исследовании использованы данные Eurostat, Independent Parliamentary Standarts Authority, Госстата, Федеральной службы государственной статистики РФ, веб-сайтов парламентов стран.
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