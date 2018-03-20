Изменилась до неузнаваемости: Рене Зеллвегер перевоплотилась в известную жертву Голливуда (видео)

17:52, 20 марта 2018
Мир
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Звезда перевоплотилась в легендарную американскую певицу Джуди Гарленд. Фильм "Джуди" о последнем годе жизни великой артистки и певицы, которая в 47 лет стала жертвой системы Голливуда. Джуди работала почти ежедневно на съемочных площадках и клубах, и чаще всего под действием наркотиков.

Ради новой роли Рене изменила цвет волос – из нежной блондинки актриса превратилась в страстную брюнетку. Как отметили поклонники, темный цвет добавил звезде лет. Для Рене это не первая роль, ради которой она радикально меняла облик.

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Теги: #голливудские фильмы