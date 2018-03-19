Известная певица удивила располневшей фигурой в купальнике (фото)
14:40, 19 марта 2018Мир
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На фото, которые появились в сети, можно заметить, что Селена набрала лишний вес.
Селена Гомес отдыхает в Австралии / Splash News
Популярная певица Селена Гомес отлично провела время в Австралии на яхте в компании близких друзей.
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На фото, которые появились в сети, можно заметить, что Селена набрала лишний вес. Как известно, у звезды диагностировали волчанку в 2014 году. Гомес даже пережила операцию по пересадке почки.
По информации СМИ, Селена прилетела в Австралию, чтобы посетить конференцию церкви Хиллсонг, которая пройдет в Сиднее с 19 по 21 марта.
Splash News
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