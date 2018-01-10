Тяжелобольная певица избавилась от всех друзей в Instagram

Американская певица Селена Гомес, которая недавно перенесла тяжелую операцию, произвела серьезную ревизию друзей в Instagram.

Одна из самых популярных девушек в соцсетях оставила только 37 подписок, отписавшись от подруг и от собственной матери.

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Оставила она только фан-странички, компании, с которыми сотрудничает, Тейлор Свифт и недавно родившую Джессику Альбу, отмечает "Лайм".

Кстати, чистку друзей Гомес уже проводила в 2014 году. Тогда у певицы диагностировали волчанку. При этой болезни иммунная система организма образует антитела к его собственным тканям. Это вызывает поражение кожи, мышц и суставов, сердечно-сосудистой, нервных систем и других органов.

Чтобы организм не отказал, лечение нужно начинать при первых признаках болезни, обычно прописывают гормоны и средства, подавляющие иммунную систему.