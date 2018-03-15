В Москве похоронили Олега Табакова

Проститься с Табаковым пришел и Путин.

Народного артиста СССР, режиссера Олега Табакова похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве.

Читайте такжеУмер режиссер фильма о Мэри Поппинс и экс-глава Одесского театра музкомедииКак передает ТАСС, могила Табакова находится на Центральной аллее рядом с могилами народных артистов СССР Леонида Броневого, Владимира Зельдина и художника Ильи Глазунова.

Ранее 15 марта состоялось прощание с Олегом Табаковым в МХТ имени Чехова, художественным руководителем которого он был. Проститься с артистом пришел президент России Владимир Путин.

Как сообщал УНИАН, Табаков умер в Москве 12 марта. Ему было 82 года.