В Москве похоронили Олега Табакова
20:09, 15 марта 2018Мир
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Проститься с Табаковым пришел и Путин.
В Москве простились с Табаковым / Фото Театра-студии Олега Табакова
Народного артиста СССР, режиссера Олега Табакова похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве.
Читайте такжеУмер режиссер фильма о Мэри Поппинс и экс-глава Одесского театра музкомедииКак передает ТАСС, могила Табакова находится на Центральной аллее рядом с могилами народных артистов СССР Леонида Броневого, Владимира Зельдина и художника Ильи Глазунова.
Ранее 15 марта состоялось прощание с Олегом Табаковым в МХТ имени Чехова, художественным руководителем которого он был. Проститься с артистом пришел президент России Владимир Путин.
Как сообщал УНИАН, Табаков умер в Москве 12 марта. Ему было 82 года.
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