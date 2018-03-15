В Москве похоронили Олега Табакова

20:09, 15 марта 2018
Мир
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В Москве простились с Табаковым / Фото Театра-студии Олега Табакова

Читайте такжеУмер режиссер фильма о Мэри Поппинс и экс-глава Одесского театра музкомедииКак передает ТАСС, могила Табакова находится на Центральной аллее рядом с могилами народных артистов СССР Леонида Броневого, Владимира Зельдина и художника Ильи Глазунова.

Ранее 15 марта состоялось прощание с Олегом Табаковым в МХТ имени Чехова, художественным руководителем которого он был. Проститься с артистом пришел президент России Владимир Путин. 

Как сообщал УНИАН, Табаков умер в Москве 12 марта. Ему было 82 года.

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