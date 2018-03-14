Еврокомиссия предлагает повысить на 20 евро стоимость шенгенских виз

В случае повышения цены, шенгенские визы будут стоить 80 евро.

Еврокомиссия объявила о возможном внесении поправок в визовое законодательство Европейского союза и подорожании Шенгенской визы.

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В частности, Еврокомиссия предлагает увеличить на 20 евро визовый сбор Шенгенской зоны для жителей третьих стран. На сегодняшний день визовый сбор для этих граждан составляет 60 евро и, таким образом, будет увеличен до 80 евро.

Как сообщается на сайте организации, цель реформы - упрощение въезда для тех, кто не имеет гражданства ЕС. «Предлагаемая нами реформа сделает процедуру получения виз для законопослушных путешественников легче и быстрее. В то же время улучшение стандартов безопасности поможет лучше выявлять и останавливать тех, кто таковыми не является», - прокомментировал комиссар по вопросам миграции, внутренних дел и гражданства Димитрис Аврамопулос.

Размер консульского сбора планируется увеличить на 20 евро - до 80 евро из-за увеличения расходов в связи с ужесточением стандартов безопасности.

В настоящее время для украинцев он определен отдельным соглашением с Европейским союзом и составляет 35 евро. Будет ли увеличен сбор для украинцев, не уточняется.

Справка УНИАН. В шенгенскую зону входят 22 страны ЕС, а также Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенштейн. Фактически к ней также относятся Монако, Сан-Марино , Андорра и Ватикан — эти государства не подписали законодательство Шенгена, но при пересечении границ между ними и странами-членами шенгенской зоны также нет контроля пограничной службы.