Еврокомиссия: Шенген должен вернуться к полноценному функционированию еще в этом году

02:53, 03 мая 2017
Мир
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Еврокомиссия при этом рекомендовала Совету ЕС еще раз дать разрешение отдельным странам Шенгенской зоны продлить на шесть месяцев действие пограничного контроля.

Иллюстрация REUTERS

Введена в разгар кризиса беженцев процедуры пограничного контроля внутри Шенгенской зоны должна длиться не дольше, чем до конца текущего года.

Соответствующую рекомендацию Еврокомиссии (ЕК) во вторник, 2 мая, озвучили вице-президент ЕК ФрансТиммерманс и еврокомиссар по вопросам миграции, внутренних дел и гражданства Димитрис Аврамопулос в Брюсселе, сообщается на сайте ЕС, передает Deutsche Welle.

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"Настало время постепенно вернуться к полноценному функционированию Шенгенской зоны, и сегодня мы предлагаем конкретные шаги, чтобы сделать это", - отметил Аврамопулос.

"Благодаря нашим совместным усилиям наши внешние границы теперь надежнее и безопаснее (...) Через шесть месяцев мы вернемся к полностью функционирующей Шенгенской зоны без внутреннего пограничного контроля", - сказал Тиммерманс.

Еврокомиссия при этом рекомендовала Совету ЕС еще раз дать разрешение отдельным странам Шенгенской зоны продлить на шесть месяцев действие пограничного контроля - на этот раз, в последний раз.

Речь идет о таких странах, как Австрия, Дания, Германия, Швеция, а также Норвегия, которая, хоть и не является государством-членом ЕС, но входит в Шенген. Аврамопулос призвал эти государства постепенно отказываться от пограничного контроля еще до ноября 2017 года и компенсировать это полицейскими проверками на территории самих стран.

С мая 2016 года приведенные страны из-за кризиса беженцев уже дважды каждый раз на полгода продлевали действие пограничных проверок. Между тем правила Шенгенской зоны запрещают постоянный систематический контроль на внутренних границах Шенгена.

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Теги: #Шенгенская зона