"Игра престолов": сценарий заставил плакать даже актеров - подробности 8 сезона

Продюсеры сериала "Игра престолов" анонсировали выход последнего восьмого сезона в 2019 году.

Сериал "Игра престолов" объединил тысячи людей, которые с нетерпением ожидают каждой следующей серии. Поэтому представители телеканала НВО заявляют, что последний сезон многосерийной ленты не разочарует фанатов.

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Об этом заявила вице-президент канала НВО Франческа Орси, передает Variety. Как известно, продюсеры сериала "Игра престолов" анонсировали выход последнего восьмого сезона в 2019 году. Он будет состоять из 6 серий. Только один из эпизодов сериала стоил 15 миллионов долларов.

Ранее звезда сериала Мэйси Уильямс, которые сыграла роль Арьи Старк, рассказывала, что полностью прочитала сценарий 8 сезона "Игры престолов". Английская актриса опровергла слухи о том, что будет несколько концовок "Игры престолов". В то же время представитель канала заявила, что в последнем сезоне погибнет много персонажей.

"Это был действительно мощный момент в нашей жизни и карьере. Никто из актеров не видел сценария до этого и по мере прочтения они понимали, что их персонажи погибают один за другим", – рассказала Франческа Орси.

Кроме этого, вице-президент канала НВО добавила, что все актеры после прочтения сценария аплодировали в течение 15 минут, а некоторые даже плакали.