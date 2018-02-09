"Игра престолов": в сети появились кадры со съемок финального сезона (фото)

16:22, 09 февраля 2018
Мир
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Последний сезон

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Пока фанаты ожидают с нетерпением последний сезон, то в сети все больше тайных кадров со съемок. Теперь появились фотографии, где Кит Харингтон (Джон Сноу) и Лена Хиди (Серсея Ланистер) в замке на территории Хорватии активно снимают важные сцены.

Фаны не могли не заметить и традиционные перерывы, на которых Кот с сигаретой и кофе наслаждается пейзажами. Отметим, что последний сезон "Игры престолов" выйдет уже в 2019.

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Теги: #Игра Престолов 8 сезон