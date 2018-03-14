Умер Стивен Хокинг: как отреагировали звезды "Теории большого взрыва" на смерть ученого (фото)

В частности, Джонни Галэки, исполнитель роли Леонарда, опубликовал совместное фото с Хокингом, снятое на съемках одного из эпизода сериала.

Актеры Джонни Галэки и Кейли Куоко, известные по главным ролям в сериале "Теория большого взрыва", выложили в "Инстаграм" снимки со Стивеном Хокингом. На фотографиях ученый запечатлен вместе с основными актёрами сериала.

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"Покойтесь с миром, Стивен Хокинг. Нам будет не хватать не только вашего яркого ума, но и вашего чувства юмора", - написал он. В своб очередь Кейли Куоко, исполнительница роли Пенни, вспомнила потрясающее чувство юмора Хокинга.

"Это была поистине великая честь работать с невероятным Стивеном Хокингом. Он заставил нас смеяться, и мы заставили его смеяться. Его жизнь и работа часто становились в "Теории большого взрыва" темами для съемок. Нам будет Вас не хватать, но мир благодарен за знания и мужество, которые вы оставили после себя. Благодарим вас за то, что вы вдохновляете всех", - написала она.