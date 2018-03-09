Создатель "Клана Сопрано" работает над приквелом сериала

Действие фильма будет разворачиваться в период беспорядков 1960-х годов.

Режиссер Дэвид Чейз работает над фильмом, события которого предшествуют сюжету сериала «Клан Сопрано».

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Как сообщает издание Deadline, рабочее название картины - «Множество святых из Ньюарка». Действие фильма будет разворачиваться в период беспорядков 1960-х годов между афроамериканцами и итальянцами в Ньюарке (штат Нью-Джерси).

Права на сценарий приобрела New Line Cinema, «дочка» Warner Bros. Entertainment. В производстве фильма также будет задействован телеканал HBO, на котором вышли шесть сезонов «Клана Сопрано». Дэвид Чейз выступит продюсером фильма и соавтором сценария, а также примет участие в выборе режиссера.

«Клан Сопрано» выходил на экраны с 1999 по 2007 год. Сериал завоевал 21 премию Emmy и пять премий «Золотой голобус».