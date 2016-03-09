В сети появился трейлер нового сезона "Игры престолов"

Трейлер был опубликован на официальном канале сериала в Youtube.

Саундтреком стала песня Wicked в исполнении Джеймса МакМорроу.

Шестой сезон американского сериала "Игры престолов" стартует 24 апреля 2016 года.

В декабре HBO представил новые отрывки из шестого сезона "Игры престолов". В них появляются такие персонажи, как Дейенерис Таргариен (Эмилия Кларк), Рамси Болтон (Иван Реон) и Серсея Ланнистер (Лена Хеди).

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Первый сезон телесаги вышел весной 2011 года. На ближайшие годы запланировано еще по крайней мере два сезона - седьмой и восьмой. Проект в прошлом сезоне стал самым популярным сериалом в истории HBO, опередив по средней аудитории одного эпизода "Клан Сопрано".