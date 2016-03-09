В сети появился трейлер нового сезона "Игры престолов"
08:14, 09 марта 2016Мир
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Вышел первый трейлер нового сезона «Игры престолов»
Шестой сезон стартует 24 апреля / скриншот
Трейлер был опубликован на официальном канале сериала в Youtube.
Саундтреком стала песня Wicked в исполнении Джеймса МакМорроу.
Шестой сезон американского сериала "Игры престолов" стартует 24 апреля 2016 года.
В декабре HBO представил новые отрывки из шестого сезона "Игры престолов". В них появляются такие персонажи, как Дейенерис Таргариен (Эмилия Кларк), Рамси Болтон (Иван Реон) и Серсея Ланнистер (Лена Хеди).
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Первый сезон телесаги вышел весной 2011 года. На ближайшие годы запланировано еще по крайней мере два сезона - седьмой и восьмой. Проект в прошлом сезоне стал самым популярным сериалом в истории HBO, опередив по средней аудитории одного эпизода "Клан Сопрано".
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