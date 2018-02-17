СМИ назвали причины развода Дженнифер Энистон с мужем

Среди прочего сказалась также и разница в рабочих графиках Энистон и Теру.

Голливудская актриса Дженнифер Энистон и ее муж Джастин Теру решили расстаться, так и не сумев ужиться в одном месте.

Об этом пишет Page Six со ссылкой на друзей актеров, передает газета.ру.

Читайте также Apple готовит собственный сериал с Дженнифер Энистон и Риз УизерспунПо данным портала, Энистон попробовала жить с Теру на Манхэттене, однако не вынесла назойливых папарацци и апартаментов, "похожих на тюрьму". После этого актриса вернулась в Лос-Анджелес. Теру, в свою очередь, не смог поселиться там, а кроме того, ему не удалось поладить с друзьями Энистон.

"По мере того как они проводили все больше времени врознь, их проблемы становились все серьезнее. Он сконцентрирован на себе и своем ремесле. А Дженнифер не так сильно любит появляться на публике, как она уверяет окружающих", - рассказал один из источников.

Сказалась также и разница в рабочих графиках: в то время как у Теру множество текущих съемок, Энистон в настоящий момент в них практически не задействована.

Ранее УНИАН сообщал, что голливудская актриса Дженнифер Энистон и ее муж, актер Джастин Теру, официально объявили о расставании.