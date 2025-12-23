Журналисты считают, что Турция вряд ли разместит на корабле истребители F-35 с вертикальным взлетом.

Турция объявила, что длина ее первого в истории авианосца составит 300 м, что сделает это судно одним из самых длинных, которые есть на вооружении стран НАТО.

Напомним, Турция обладает второй по величине армией в НАТО, уступая по численности только США.

Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что работы над новым авианосцем уже начались, и назвал его "старшим братом" десантного корабля TCG Anadolu турецкого флота, длина которого составляет 80 м, сообщило издание Business Insider.

Видео дня

Отмечается, что длина авианосца может сильно влиять на пространство на его полетной палубе, от которого зависят, как количество размещаемых самолетов, так и длина взлетно-посадочной полосы и тип используемой катапультной системы или рампы.

Первоначальный проект авианосца

Издание отметило, что изначально этот авианосец класса MUGEM, был спроектирован длиной 285 м. И согласно объявленным планам, он предусматривали размещение до 50 самолетов, включая 20, размещенных на полетной палубе, с экипажем в 800 человек.

Что изменилось

Издание отметило, что несмотря на членство в НАТО, Турция давно стремится к достижению оборонной автономии за счет собственных военных технологий.

Сейчас его длина приближается к длине американских авианосцев, которые являются крупнейшими в мире. Например, дина авианосца USS Gerald R. Ford составляет 337 м.

Новая длина турецкого корабля также значительно превосходит длину британских кораблей класса Queen Elizabeth, длина которых составляет 284 м и французского Charles De Gaulle, гораздо более старого судна длиной 261 м

Первоначально предполагалось, что новый авианосец будет оснащен трамплином для взлета самолетов, но теперь ожидается, что будет использоваться катапультная система местного производства.

Журналисты считают, что Турция вряд ли разместит на корабле истребители F-35B с вертикальным взлетом, поскольку США заявили, что не продадут эти самолеты туркам из-за того, что они в 2019 году купили у России ЗРК С-400.

Вооружение Турции

В конце лета стало известно, что Турция разработала новый реактивный 155-мм снаряд. Он имеет прямоточный твердотопливный реактивный двигатель, благодаря которому и может поражать цели на расстоянии 130 км, при выстреле из ствола длиной в 52 калибра.

Вас также могут заинтересовать новости: