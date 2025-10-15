По словам Евгения Рыбчинского, артистка захотела решить этот вопрос.

Известная украинская певица Тоня Матвиенко отреагировала на заявление Евгения Рыбчинского, о нарушении авторских прав.

Об этом рассказал сам композитор в "Сніданку 1+1". Он отметил, что артистка вышла с ним на связь и призналась, что не знала о некоторых нюансах. В частности, Тоня считала, что имела право петь песни, которые ранее исполняла на сцене ее звездная мать Нина Матвиенко.

"Мы с Тоней созвонились. Она спросила, как может уладить эту ситуацию, потому что считала, что если мама ее пела эти песни, то и она может. Я объяснил, что если я что-то позволяю вам, это не значит, что вы своим детям и внукам можете это позволить", - отметил Рыбчинский.

Евгений подчеркнул, что не имел к Тоне претензий. А вот вдова композитора Игоря Поклада, песни которого исполняла артистка без разрешения, имела право действовать согласно закону.

"Честно говоря, у меня к Тоне претензии не было. Претензии были у Светланы Поклад, которая является наследницей всего творчества своего мужа, покойного Игоря Поклада. И в программе, которая записывалась, я предупредил Тоню, что ее ожидает опасность", - добавил композитор.

К слову, Светлана Поклад ранее уже заявляла, что действительно артистка нарушает авторское право. Женщина отмечала, что Тоне нужно было только позвонить композитору, пока он был жив и решить этот вопрос.

