В этом году с фронта можно убрать до 30% пехоты благодаря роботам, – Билецкий

В более отдаленной перспективе технологии могут сократить потребность в пехоте на 80%.

Непрерывный прогресс в военных технологиях позволяет уже в этом году убрать с передовой до 30% пехоты, заменив ее дронами и роботами. Об этом в интервью ТСН рассказал командир Третьего армейского корпуса ВСУ, бригадный генерал Андрей Билецкий.

По его словам, часть тех задач, которые сейчас выполняет пехота, можно передать беспилотным летательным аппаратам, системам наблюдения и наземным роботизированным комплексам.

"Этот год станет, я думаю, годом революции в боевых наземных роботизированных комплексах. И они заменят значительную часть людей. Это серьезно повлияет и на тактику, и на боевые порядки, и так далее", – отметил офицер.

Билецкий подчеркнул, что полностью заменить пехоту беспилотные технологии никогда не смогут, потому что люди гораздо универсальнее. Но роботам можно доверить конкретные специфические задачи, особенно с высоким риском.

"Например, если нужно выехать сюда и вести огонь оттуда с этого условного холма, то человек не может этого сделать, потому что шансы получить пулю при перебежке там 50%, условно говоря. А вот дрон это абсолютно сделает, потому что он не испытывает страха, как человек. Высоки шансы, что он доедет туда и уничтожит противника, потому что это идеальная позиция для ведения огня", – объясняет генерал.

По мнению Билецкого, "если все пойдет удачно", то к концу года те подразделения, которые активно развивают тактику применения роботов, могут значительно снизить свои потребности в пехоте.

"Ну, а вы представьте, что это такое в масштабах страны, о каком количестве людей идет речь. В этом году, я убежден, можно убрать до 30% пехотинцев из ЛБЗ, а в ближайшем будущем – до 80%. Тогда пехота станет элитарной, специализированной силой для выполнения тех задач, которые не может выполнить робот, дрон и т. д.", – добавил офицер.

Как писал УНИАН, Третий армейский корпус ВСУ 19 марта сорвал масштабную попытку прорыва российских войск на Лиманско-Боровском направлении, где противник атаковал одновременно с семи направлений, задействовав сотни военных и десятки единиц техники. Россияне понесли значительные потери в живой силе и технике и не смогли захватить никаких позиций или населенных пунктов.

Также мы рассказывали, что Украина активно привлекает иностранных добровольцев в ВСУ, и уже около 20 тысяч иностранцев (примерно 2% Сил обороны) воюют на ее стороне, причем их количество растет. Самым эффективным каналом рекрутинга стало "сарафанное радио", когда добровольцы сами приглашают знакомых.

