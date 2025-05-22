"Варта-2" способна развивать скорость до 110 км/ч и перевозить до 10 человек.

Предприятие "Украинская бронетехника" объявило о завершении процесса испытаний и кодификации нового бронеавтомобиля "Варта-2". Он разрешен для поставок Силам обороны Украины, пишет Defense Express.

Отмечается, что новый бронеавтомобиль готов к запуску в серийное производство. На него можно устанавливать, в частности, боевой модуль "Сич" с 30-мм автоматической пушкой. В "Украинской бронетехнике" отметили, что о потребности в таком бронеавтомобиле говорили украинские военные на фронте.

Генеральный директор предприятия Владислав Бельбас рассказал, что после первого представления опытного образца "Варта-2" компания получила немало обращений от военных о необходимости такого класса бронемашин.

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В издании поделились, что "Варта-2" имеет высокий уровень защищенности, мобильности и скорости передвижения. Также этот бронеавтомобиль предлагает большую грузоподъемность, которая позволяет интегрировать боевые модули.

Журналисты напомнили, что впервые бронеавтомобиль "Варта-2" представили в сентябре 2024 года на международной оборонной выставке MSPO 2024 в польском Кельце. Тогда было заявлена, что максимальная скорость модели составляет 110 км/ч, а полная масса - 14 тонн. Бронеавтомобиль способен перевозить до 10 человек.

В Украине представили новый бронеавтомобиль GYURZA-O2 - что известно

Напомним, что в феврале на выставке вооружений IDEX в Абу-Даби украинская оборонная компания UkrArmoTech показала новую бронированную машину GYURZA-O2. Пассажирский отсек модели обеспечивает защиту от бронебойно-зажигательных пуль патрона 7,62х39-мм, а корпус - от обломков 155-мм осколочно-фугасного снаряда на дистанции 80 м.

Кроме того, GYURZA-O2 оснастили V-образным днищем для рассеивания энергии взрыва и специальными креслами с амортизацией, которые защищают от взрывных нагрузок. Бронемашина получила турбодизель Cummins ISDe 6.7-330 мощностью 385 л.с.

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