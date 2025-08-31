Британцы передали Украине только 14 этих танков, но они до сих пор продолжают сдерживать российское нашествие.

Уже более двух лет на вооружении ВСУ находятся британские танки Challenger 2. Украинские экипажи хвалят эти машины за удобство и надежность, пишет Defense Express.

Первые "Челленджеры" поступили в Украину весной 2023 года. Их поступило всего 14 единиц, что является мизером для войны такого масштаба. Однако сами машины украинским танкистам понравились.

"Это действительно "снайперская винтовка", он позволяет попадать на дальние расстояния по вражеским целям. Тебе не надо подъезжать слишком близко, можешь отработать из укрытия спокойно, отступить", - рассказал в интервью "Армия TV" командир танка Challenger 2 с позывным "Гера". По его словам, максимальная дальность, на которой удалось попадать во вражескую цель (боевую машину пехоты) составила фантастические 5300 метров.

Такая фантастическая меткость "британцев" имеет свое объяснение. Как отмечает Defense Express, танки Challenger 2 являются уникальными, поскольку имеют нарезную пушку (как стволы в огнестрельном стрелковом оружии), тогда как большинство современных танков имеют гладкоствольную пушку.

За более чем два года войны известно как минимум об одном потерянном Challenger 2. Однако те, что остались, продолжают умело воевать.

По словам танкистов, несмотря на тяжелую броню, британские машины имеют хорошую динамику и лучше противостоят ударам дронов, чем советские машины. Также "Челенджеры" обеспечивают экипажу гораздо лучший обзор поля боя.

"Машина отличная, что касается двигателя, на него нареканий нет. Машина ведет себя вполне достойно, единственный нюанс - как сыпучий грунт, то тяжеловато ему", - отмечает механик-водитель, подтверждая, что танк все же тяжеловат для нашего поля боя.

Танк Challenger 2: что нужно знать

Challenger 2 - основной боевой танк Великобритании, который был разработан компанией Vickers Defence Systems в 1986-1993 годах как преемник Challenger 1. Он официально поступил на вооружение Британской армии в 1998 году и с тех пор является главным боевым танком страны. Машина была создана с учетом опыта эксплуатации предшественника и разработана для повышения живучести, точности и надежности.

Основными характеристиками Challenger 2 является высокий уровень защищенности благодаря многослойной броне, которая считается одной из лучших в мире. Танк оснащен 120-мм нарезной пушкой L30A1, что отличается от большинства современных западных танков, которые используют гладкоствольные пушки. Он также имеет высокоточную систему управления огнем, мощный дизельный двигатель Perkins CV12 мощностью 1200 л.с. и способен развивать скорость до 56 км/ч.

Challenger 2 активно применялся в боевых операциях в Персидском заливе, в частности во время войны в Ираке 2003-2010 годов, где отличился чрезвычайной живучестью: известны случаи, когда машины выдерживали многочисленные попадания из противотанкового оружия и оставались боеспособными. Также танк использовался британскими силами в операциях в Боснии и Косово.

На российско-украинском фронте эти танки применялись на Запорожском направлении, в частности при штурме села Роботино, а также во время Курской операции.

