По словам военных, Украине бы не помешало 100 таких танков.

Британские танки Challenger 2 играют значительную роль на фронте для украинских военных. Эту современную технику сложно сравнивать с советскими танками, которые используют оккупанты на поле боя, ведь благодаря Challenger 2 украинские бойцы могут уничтожать тяжелую бронетехнику РФ даже с превосходящими силами, пишет The Times.

"Нет никакого сравнения между ним и старыми советскими танками, которые мы использовали раньше", - рассказал Станислав Княгинин с позывным "Патрон", который работает на британских танках вблизи российской границы, в интервью The Times.

В частности издание рассказало о десантниках 82-й десантно-штурмовой бригады, многие из которых проходили подготовку в Великобритании и сейчас воюют в Курской области на танках Challenger, а также других боевых машинах пехоты, среди которых M2 Bradley, Stryker, Marder и другие. Благодаря этой технике 82 бригада является самой мощной в ВСУ.

Видео дня

"Благодаря своей доблести они являются приоритетной мишенью для военно-воздушных сил президента Путина, и они редко дают интервью, чтобы не попадать под удары вражеских самолетов", - отметили в материале.

В The Times напомнили о прошлогоднем наступлении бригады на Курскую область, когда британские танки впервые со времен Второй мировой войны оказались на российской земле. Известно, что в 1941 году танки "Матильда" и "Валентайн", которые подарил Красной армии Уинстон Черчилль, помогли Москве победить нацистов.

По словам Княгинина, с помощью беспилотников-смертников бригады одному британскому танку удалось уничтожить целую российскую колонну. Видео, которые получили журналисты издания от 82-й бригады, доказывают то, что такие случаи случаются довольно часто.

"Каждый раз, когда эта пушка попадает в российскую БМП, единственное, что остается - это гайки и болты", - подчеркнул военный.

Княгинин также рассказал, что в первые дни вторжения в Курскую область его танк был на открытой местности, из-за чего российский ударный вертолет Ка-52 заметил технику, однако благодаря мощной защите танк не был уничтожен.

"По ту сторону границы, в Курске, беспилотники-смертники, способные находить слабые места на броне транспортных средств, оказались постоянной проблемой даже для самых современных западных танков. В прошлом году Киев был вынужден временно отвести американские танки "Абрамс" с линии фронта после потерь от FPV-дронов, а российским пилотам удалось уничтожить несколько немецких танков "Леопард-2"", - напомнили в материале.

Однако представители экипажей танков Challenger говорят, что такие беспилотники не угрожают британским танкам, ведь их может поразить только большой дрон типа Lancet, который может задеть чувствительную часть машины.

В то же время даже удары меньших БпЛА могут быть опасными для британских танков. В частности, в первый день Курской операции вражеский "Ланцет" полностью уничтожил один из танков, в результате чего погиб весь экипаж из четырех человек.

"Это был самый тяжелый день войны. У нас небольшая рота, поэтому мы все хорошо знаем друг друга, я общался с этими ребятами каждый день. Они были добровольцами, замечательными ребятами, очень мотивированными", - рассказал капитан, командир роты Владимир Яремчук с позывным "Ньютон".

По его словам, танки подходят не для всех задач.

"Челленджер - это как снайперская винтовка, если задача заключается в том, чтобы нанести урон издалека, он всегда будет бить Т-72. Но... из-за того, что он размером с два танка, он является вдвое лучшей мишенью", - объяснил Яремчук.

В свою очередь украинские бойцы были разочарованы из-за того, что Великобритания не отправила больше своих танков после того, как они доказали, что могут эффективно использовать эту технику на фронте.

"Я хочу сказать большое спасибо британцам за то, что они дали нам такое большое преимущество на поле боя. Особенно потому, что британцы были первыми, кто предоставил танки, и подтолкнули других к предоставлению их Украине. Нам бы не помешала дополнительная броня против кумулятивных фугасных зарядов, больше снарядов для использования против пехоты. И, конечно, четырнадцать танков - это прекрасно, но нам бы не помешало и сто", - отметил капитан.

Курская операция - последние новости

Ранее издание Forbes писало, что украинские военные на Курщине используют успешную тактику россиян с "изюминкой". По словам аналитика издания, ВСУ прощупали вражеские линии на предмет слабых мест, а затем развернули быстро движущиеся группы бронетехники, чтобы перебросить пехоту на новые позиции за первоначальную линию соприкосновения.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российская армия снова подтянула северокорейских солдат в Курскую область. По его словам, ликвидация военных РФ и КНДР на Курщине важна, ведь бои идут на российской территории.

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