Больше взрывчатки и дистанционное управление: военный рассказал об изменениях в 'Шахедах'

Противник постоянно пытается модернизировать ударные дроны.

Российские оккупационные войска увеличивают боевую часть ударных дронов типа "Шахед". Кроме того, враг оснащает их средствами наблюдения.

Такое заявление сделал в эфире телеканала "Мы – Украина" начальник разведывательной группы 638-го отдельного зенитно-пулеметного батальона по имени Анатолий. По его словам, противник постоянно пытается модернизировать "Шахеды".

"Изменений очень много. Враг меняет боевую часть самих "Шахедов" – это увеличение, дополнительная осколочная часть, это фугасные, термобарические заряды. Также враг оснащает их средствами наблюдения, дистанционного управления", – пояснил он.

Кроме того, некоторые свои беспилотники оккупанты оборудуют дополнительными летательными аппаратами типа FPV. Их они направляют вглубь Украины, где пытаются поразить цель, рассказал Анатолий.

"Враг не стоит на месте. Он постоянно пытается модернизировать, вносить определенные изменения для того, чтобы поразить объекты критической инфраструктуры, долететь дальше вглубь нашего государства", – резюмировал военный.

