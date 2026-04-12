На вооружении РФ заметили ЗРК-'мутанта': что с ним не так

Новый ЗРК вооружен авиационными ракетами Р-77-1.

В российском городе Орел заметили пусковую установку зенитного ракетного комплекса, вооруженного авиационными ракетами средней дальности Р-77-1. Соответствующие фото опубликовал российский Telegram-канал "Военный Осведомитель".

Как пишет украинский портал "Милитарный", судя по фото, пусковая установка оснащена четырьмя ракетами "воздух-воздух", которые запускаются с авиационных пилонов, закрепленных на грузовике. Такая конструкция в определенной степени повторяет концепцию норвежско-американского ЗРК NASAMS, который использует авиационные ракеты AIM-9 и AIM-120.

Что известно об авиационных ракетах Р-77

Работы по изучению применения авиационной ракеты Р-77 с наземных пусковых установок велись еще в СССР на этапе разработки этих ракет в 1980-х годах. Комплекс предлагалось применять против воздушных целей с наземных пусковых установок, входящих в состав зенитных ракетных или зенитных артиллерийских комплексов, в частности пусковых установок ЗРК типа "Квадрат" и пусковых установок, созданных на базе зенитных орудий АЗП-57 из состава ЗАК С-60.

Согласно информации завода-производителя "Вымпел", Р-77 в составе наземных зенитных комплексов обеспечивает зону поражения по дальности от 1,2 до 12 км, по высоте – от 0,02 до 9 км, по курсовому параметру – до 8 км.

В то же время, как пишет издание, эти параметры относятся к первым версиям ракеты с максимальной дальностью пуска 80 км, тогда как современные российские Р-77-1 имеют заявленную дальность до 110 км при воздушном пуске. Поэтому можно предположить, что и параметры дальности при наземном пуске также несколько выросли.

"К разработке ЗРК на базе Р-77-1 россияне вновь вернулись уже после начала полномасштабного вторжения. В 2024 году сообщалось об испытаниях подобного ЗРК на испытательном ракетном полигоне "Капустин Яр", однако тогда пусковая установка имела несколько иную конструкцию. Перемещение изделия с полигона в район города Орла, расположенного примерно в 160 километрах от границы с Украиной, может свидетельствовать о том, что новый ЗРК приобрел по крайней мере частичную работоспособность", – считают аналитики.

Какие удары РФ может нанести в ближайшее время

Как сообщал УНИАН, украинские мониторинговые паблики 7 апреля сообщили, что РФ может нанести новый удар баллистической ракетой средней дальности "Орешник". Впрочем, эту ракету нет смысла использовать без ядерной боевой части, считает Валерий Романенко – авиаэксперт и ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации.

Эксперт добавил, что эта ракета состоит из шести блоков индивидуального наведения. И после перехода на траекторию снижения эти блоки разделяются. Они способны наводиться индивидуально на шесть разных целей.

