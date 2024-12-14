Масштабный пожар засняли на камеру.

Ночью 14 декабря в Орловской области РФ беспилотники атаковали нефтебазу, возник масштабный пожар. Фото и видео очевидцев публикуют российские паблики.

Как пишет российский Telegram-канал ASTRA, очевидцы сообщили о как минимум одном горящем резервуаре. Перед взрывом был слышен гул беспилотников.

Успешную атаку подтвердили местные власти.

"Сегодняшняя ночь выдалась неспокойной над Орловской областью. В результате массированной атаки беспилотников произошло возгорание топлива на объекте инфраструктуры, осколками сбитых беспилотников повреждено остекление нескольких частных домов", - заявил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Он утверждает, что жертв и пострадавших в результате атаки нет. Позже чиновник добавил, что возгорание было локализовано.

Россия атаковала Украину дронами 14 декабря

Напомним, как писал УНИАН, по данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 14 декабря Россия атаковала Украину 132 беспилотниками, 58 из них сбили, еще 72 – не достигли целей и локационно утрачены, два БПЛА вернулись в РФ.

Сообщалось, что сбивали БПЛА в Черниговской, Сумской, Киевской, Полтавской, Черкасской, Винницкой, Одесской, Николаевской, Харьковской, Днепропетровской и Кировоградской областях.

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