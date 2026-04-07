'Без ядерной боевой части он ничтожен': эксперт прокомментировал новые угрозы РФ 'Орешником'

По его словам, единственной угрозой, исходящей от этой ракеты, является кинетическая энергия.

Украинские мониторинговые паблики 7 апреля сообщили, что РФ может нанести новый удар баллистической ракетой средней дальности "Орешник". Впрочем, эту ракету нет смысла использовать без ядерной боевой части.

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал Валерий Романенко - авиаэксперт и ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации.

"Орешник, как средство нанесения каких-либо серьезных ударов, пока у него нет ядерной боевой части, он бесполезен. Его стоимость огромна, речь идет о десятках миллионов долларов", - сказал он.

Эксперт добавил, что эта ракета состоит из шести блоков индивидуального наведения. И после перехода на траекторию снижения эти блоки разделяются. Они способны наводиться индивидуально на шесть разных целей. Романенко пояснил:

"Если вспомнить первый удар "Орешника" по Днепру, они могут еще разделиться на шесть боевых частей. Там уже не идет речь об индивидуальном наведении. Но в любом случае это болванки. Если это болванки, то они могут поражать только кинетическим ударом - у них небольшая масса, максимум 100 килограммов, но огромная скорость. Если посчитать по кинетической энергии на момент столкновения с целью, то общая энергия такого удара не превышает полтора "Искандера".

Для чего РФ использует "Орешник"

Эксперт пояснил, что на фоне этого применение россиянами "Орешника" имеет в первую очередь психологический эффект. Поскольку люди понимают, что Украина не может сбить эту ракету.

"У нее самая высокая точка траектории превышает 100 километров. И из-за огромной скорости мы не можем просто поражать эти ракеты комплексом Patriot. А комплексов THAAD у нас просто нет. Также у нас нет радаров, которые могли бы применяться против таких ракет. Поэтому есть ощущение, что мы не можем защититься от этой ракеты. И такие угрозы оказывают психологическое воздействие", - пояснил эксперт.

Анализируя предыдущие удары, эксперт отметил, что Украина не показывала их последствия. Поэтому пока сложно сказать, представляет ли это оружие какую-то угрозу для отдельного предприятия. Романенко отметил:

"И правильно поступают. Ведь зачем нам показывать россиянам, эффективен он или, наоборот, совершенно неэффективен. Если совершенно неэффективен, это прекрасно, пусть стреляют дальше. Это как из пушки по воробьям. Если он эффективен, то не нужно показывать врагу, потому что он может повысить эффективность этого комплекса, проанализировав результаты поражения".

Что этому предшествовало

Ранее в украинских мониторинговых каналах появилась информация о том, что РФ может готовить новый удар "Орешником" по Украине. По их данным, две такие ракеты были снаряжены и готовы к применению на полигоне "Капустин Яр". Отмечается, что приоритетными целями для РФ являются Львов, Киев и Староконстантинов.

О том, что использование Россией "Орешника" без ядерной боеголовки - это бессмысленная идея, отмечал конструктор и совладелец украинской компании Fire Point Денис Штилерман. Он заявлял, что главной целью РФ при использовании этих ракет является запугивание украинцев и других стран.

