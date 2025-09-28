Дроны за время полномасштабного российского военного вторжения в Украину стали основным средством поражения целей.

Во время технического совещания по вопросам развития "беспилотной компоненты" так называемый министр обороны России Андрей Белоусов сообщил, что сейчас российские оккупанты выполняют 80% огневых задач с помощью беспилотных летательных аппаратов, сообщает Defense Express.

Аналитики отмечают, что хотя этот показатель проверить довольно трудно, но в целом он соответствует тенденции насыщения поля боя дронами различных типов.

По данным пророссийских СМИ, на заседании кроме Белоусова также присутствовали представители центральных органов военного управления, войск, различных научно-исследовательских организаций и тому подобное. Указывается, что они обсуждали вопросы совершенствования эффективности системы управления беспилотными комплексами.

Издание отмечает, что Белоусов похвастался существенным ростом масштабов эксплуатации беспилотников на поле боя, успех операций с которыми зависит именно от процессов управления.

Сообщается, что российские оккупанты сосредоточены на вопросе развития ситуационной осведомленности и автоматизации управления, в частности с помощью систем искусственного интеллекта, "технического зрения" и нейросетей.

Ранее УНИАН сообщал, что аналитики Defense Express считают, что США было бы целесообразно включить зенитные дроны из Украины в новую концепцию защиты от БПЛА. Хотя США десятилетиями разрабатывали и внедряли стратегии борьбы с вражескими БпЛА, на данный момент эксперты считают эти результаты "недостаточными". Аналитики отмечают, что зенитные дроны уже демонстрируют свою эффективность на поле боя.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский поделился, что, как свидетельствуют разведывательные данные, россияне используют танкеры теневого флота для запуска и управления дронами, которые направляют против европейских стран. Поэтому Зеленский призывает Европу продолжать санкционное давление против оккупантов, чтобы ограничения болезненно ударили по российской торговле, энергоресурсах и всей инфраструктуре танкерного флота России.

