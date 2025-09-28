Украинские дроны могут помочь США в борьбе с роями китайских БПЛА, - Defence Express

В США, вероятно, будут разрабатывать новую стратегию борьбы с массовым применением дронов.

США целесообразно было бы включить зенитные дроны из Украины в новую концепцию защиты от БПЛА. Об этом говорится в статье Defence Express.

Авторы напомнили, что США десятилетиями разрабатывали и внедряли стратегии борьбы с вражескими беспилотными летательными аппаратами. Но результаты сегодня эксперты считают "недостаточными".

"Американское войско сегодня является уязвимым в этом сегменте, что в конечном итоге может даже стать причиной поражения в вероятном противостоянии против КНР", - приводится цитата из отчета американского центра Center for New American Security (CNAS).

В этом отчете есть вывод, что "без глубоких арсеналов существенно усовершенствованных возможностей борьбы с беспилотниками" стратегии американского войска могут быть подавлены массированными налетами китайских дронов.

Основные предложения по реагированию на угрозу дронов следующие:

модификация имеющихся боеприпасов и их масштабирование для борьбы с небольшими роями дронов;

применение микроволнового оружия;

интеграция машинного обучения и искусственного интеллекта для выявления угроз.

Аналитики Defense Express дополнительно отметили, что одним из решений также может быть интеграция зенитных дронов, которые уже демонстрируют свою эффективность на поле боя. Они считают, что после открытия контролируемого экспорта украинского вооружения американское войско имеет возможность закупить так называемое battle proven вооружение - то, которое было протестировано в сложных условиях поля боя.

Отмечается, что США смогут получить необходимое оружие в достаточно сжатые сроки, а возможно и договориться о локализации производства. При этом у самих США на создание системы сбросов и интеграцию гранаты под дроны ушло бы несколько лет и понадобился отдельный проект.

В статье напоминается, что Европа уже пошла по этому пути, ведь европейский проект "стены дронов" будет опираться именно на украинские зенитные дроны-перехватчики, которые будут производиться в Великобритании.

Экспорт украинского оружия - что известно

Напомним, что Украина открывает ограниченный экспорт оружия. В частности, президент Владимир Зеленский сказал, что Украина может производить больше морских дронов, чем нужно для собственных нужд.

Кроме того, Румыния планирует производить БПЛА вместе с Украиной. Завод планируется строить по европейской программе SAFE.

