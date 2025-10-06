Новая модификация используется в частности для дистанционного минирования украинского тыла.

Россияне начали применять новую модификацию "Шахеда", приспособленную для дистанционного минирования местности. Об этом сообщает в Фейсбук горсовет Ахтырки (Сумская область).

В частности сообщается, что на прошлой неделе вблизи населенного пункта Пологи в Ахтырском районе в поле упал беспилотник "Герань-2" (он же "Шахед"). Во время его осмотра специалисты обнаружили, что кроме основной боевой части дрон оснащен механизмом дистанционного минирования. Обнаруженный аппарат был начинен противотанковыми минами, но эксперты не исключают возможность использования в таких дронах и противопехотных мин, говорят в Ахтырском горсовете.

"Это новая тактика применения дронов "Герань" для работы по наземным подвижным целям в реальном времени", - говорится в сообщении.

При этом чиновники просят граждан не приближаться к найденным российским дронам, потому что те могут быть запрограммированы на самоуничтожение.

Как писал УНИАН, президент Владимир Зеленский раскритиковал дырявые западные санкции, поскольку на четвертом году полномасштабной войны Россия продолжает покупать иностранные компоненты для изготовления оружия. По его словам, компании в США изготавливают конверторы, матрицы, аналого-цифровые преобразователи и микроэлектронику для российских ракет и дронов.

Также мы рассказывали, что РФ использует китайские радары для обнаружения и перехвата украинских дронов. Российские зенитчики применяют китайский радар в связке с FPV-перехватчиками, чтобы сбивать украинские дроны.

