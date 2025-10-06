Нагорняк заявил, что мобильные огневые группы по состоянию на осень 2025 года уже не действенны.

По состоянию на сегодня самым дешевым и эффективным средством для борьбы с российскими "Шахедами" являются вертолеты, а не мобильные огневые группы. Об этом заявил народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк в эфире Киев24.

"Мобильные огневые группы в сентябре 2025 года уже недейственны, и это нужно признать как факт. Не удается сегодня с земли сбивать "Шахеды" мобильным огневым группам... Единственное самое дешевое и эффективное средство - это сбивание с вертолетов", - пояснил он.

По его словам, для этого Украине нужно 100 вертолетов, которыми "можно спокойно сбивать "Шахеды"", чтобы они не долетали до объектов энергетики.

"Конечно, мы не собьем ракеты с вертолета, но с "Шахедами" вопрос можно было бы закрыть, это абсолютно реально", - заверил Нагорняк.

Он подчеркнул, что Украина должна сегодня с партнерами говорить не о классических средствах противовоздушной обороны, которых производится очень мало, а именно о вертолетах:

"Единственное эффективное средство - просить у каждой страны по 1-2 вертолета".

Последние удары РФ по объектам энергетики

Как сообщал ранее УНИАН, 5 октября РФ ударила по энергетике Украины. В результате атаки было повреждено оборудование АО "Запорожьеоблэнерго", из-за чего жители областного центра и Запорожского района остались без света. А из-за атаки по Сумщине и Чернышевщине здесь действуют графики почасовых отключений.

Кроме того, в воскресенье россияне атаковали объекты, которые обеспечивают теплом дома украинцев. В НАК "Нафтогаз Украины" рассказали, что произошли попадания и разрушения газовых предприятий, которые не имеют никакого военного значения.

В этот же день россияне ударили беспилотником по Чернигову - попали по заправочной станции. Об этом сообщал начальник городской военной администрации Дмитрий Брижинский.

