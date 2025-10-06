Во время массированного комбинированного удара по Украине в ночь на 5 октября Россия применила 549 средств поражения, которые содержали 102 785 компонентов иностранного производства.

На четвертом году полномасштабной войны Россия продолжает получать иностранные компоненты для изготовления оружия. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Во время массированного комбинированного удара по Украине в ночь на 5 октября Россия применила 549 средств поражения, которые содержали 102 785 компонентов иностранного производства - компаний из США, Китая и Тайваня, Великобритании, Германии, Швейцарии, Японии, Республики Корея и Нидерландов. В запущенных ударных дронах было примерно 100 688 компонентов иностранного производства, в "Искандерах" - около 1500, в "Кинжалах" - 192 компонента, и 405 - в "Калибрах", - написал он.

По его словам, компании в Соединенных Штатах Америки производят конверторы для ракет Х-101 и дронов типа Shahed/Geran, матрицы для этих БпЛА и ракет "Кинжал", аналого-цифровые преобразователи для дронов и ракет, а также микроэлектронику для ракет.

Видео дня

"Не менее 50 единиц разнообразной микроэлектроники в каждом "Шахеде" изготавливается в Китае и Тайване. Микроконтроллеры для БпЛА производятся в Швейцарии, а микрокомпьютеры для контроля полета дронов - в Великобритании. Оптоизоляторы для крылатых ракет изготовлены в Японии, а коммутационные разъемы - в Германии. Кроме того, Россия использует процессоры, произведенные в Нидерландах, и сервоприводы и подшипники, изготовленные в Республике Корея", - отметил президент.

Он рассказал, что Украина готовит новые санкции против тех, кто помогает России и ее войне. Зеленский добавил:

"Также мы передали предложения по ограничению схем поставок. Соответствующие данные каждой компании и каждого продукта есть у партнеров, и они знают, на что и как именно нужно реагировать. На этой неделе состоится встреча санкционных координаторов "Группы семи", и мы ожидаем системного решения, чтобы обеспечить эффективность санкций. Важно остановить все схемы обхода санкций, потому что каждую такую схему Россия использует для продолжения убийств".

Удары РФ по Украине

Ранее начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, что российская оккупационная армия 5 октября во время атаки по Украине, в частности по Львовщине, запустила различные средства поражения с разных сторон, взяв регион в полукольцо.

Вас также могут заинтересовать новости: