Коммерческие радары, которые сканируют небо на 20 километров, стоят на вооружении российских зенитчиков.

Китай, вероятно, позволил россиянам использовать свои коммерческие радиолокационные радары для противодействия украинским дронам. Об этом сообщил портал "Милитарный".

Отмечается, что российские зенитчики применяют китайский радар в связке с FPV-перехватчиками, чтобы сбивать украинские дроны.

По данным паблика "Потужний інформатор", такие радары были замечены на вооружении 22-го зенитно-ракетного полка 11-го армейского корпуса. Зенитчики использовали портативный радар производства Zhejiang Fanshuang Technology.

Такое устройство доступно в вариантах с радиусом действия 5, 10 и 20 км и продается оно на китайских маркетплейсах. Стоимость зависит от конфигурации и в самой дорогой составляет около 220-230 тысяч долларов.

"Радар имеет "черные" и "белые" списки, что позволяет вносить собственные дружественные дроны для ускорения идентификации и уменьшения риска дружественного огня", - говорится в статье.

Приводятся также заверения производителя о том, что система способна точно определять дроны в зоне наблюдения и ориентировочное местонахождение оператора по траектории полета аппарата.

На фотографиях, которые попали в сеть, можно увидеть перехваченные благодаря РЛС украинские дроны "Лелека-100М2", MiniShark-D, Vector, Heavy Shot, Darts и Distractor.

Военное сотрудничество России и КНР - что известно

Напомним, что ранее появились данные о возможном предоставлении Китаем спутниковых разведывательных данных для ракетных ударов по Украине. В частности, во время массированного удара россиян по Львовщине в ночь на 5 октября, над регионом синхронно пролетели китайские спутники серии Yaogan, которые могут вести военную разведку с орбиты.

Публично в Китае уверяют, что им ничего не известно о подобном предоставлении или использовании разведданных.

