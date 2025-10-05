Китай, вероятно, позволил россиянам использовать свои коммерческие радиолокационные радары для противодействия украинским дронам. Об этом сообщил портал "Милитарный".
Отмечается, что российские зенитчики применяют китайский радар в связке с FPV-перехватчиками, чтобы сбивать украинские дроны.
По данным паблика "Потужний інформатор", такие радары были замечены на вооружении 22-го зенитно-ракетного полка 11-го армейского корпуса. Зенитчики использовали портативный радар производства Zhejiang Fanshuang Technology.
Такое устройство доступно в вариантах с радиусом действия 5, 10 и 20 км и продается оно на китайских маркетплейсах. Стоимость зависит от конфигурации и в самой дорогой составляет около 220-230 тысяч долларов.
"Радар имеет "черные" и "белые" списки, что позволяет вносить собственные дружественные дроны для ускорения идентификации и уменьшения риска дружественного огня", - говорится в статье.
Приводятся также заверения производителя о том, что система способна точно определять дроны в зоне наблюдения и ориентировочное местонахождение оператора по траектории полета аппарата.
На фотографиях, которые попали в сеть, можно увидеть перехваченные благодаря РЛС украинские дроны "Лелека-100М2", MiniShark-D, Vector, Heavy Shot, Darts и Distractor.
Военное сотрудничество России и КНР - что известно
Напомним, что ранее появились данные о возможном предоставлении Китаем спутниковых разведывательных данных для ракетных ударов по Украине. В частности, во время массированного удара россиян по Львовщине в ночь на 5 октября, над регионом синхронно пролетели китайские спутники серии Yaogan, которые могут вести военную разведку с орбиты.
Публично в Китае уверяют, что им ничего не известно о подобном предоставлении или использовании разведданных.