С появлением на вооружении ВСУ истребителей западного образца имеющиеся самолеты советского производства стали использовать преимущественно для ударов по наземным целям вдоль линии фронта. Об этом в интервью Radio NV рассказал летчик 39-й бригады тактической авиации подполковник Андрей Онуфрак.

"На этом этапе и Су-27, и МиГ-29 выполняют очень большой объем работы, который мы помогаем разделить с F-16. Так что нельзя сказать, что самолеты советского образца ничего не делают. Они даже делают иногда больше, чем те же самые образцы западного вооружения", - сказал он.

По словам пилота, истребители F-16 больше подходит для уничтожения воздушных целей, тогда как советские самолеты сегодня занимаются преимущественно уничтожением наземных сил противника, в частности его средств противовоздушной обороны и других приоритетных целей.

Как пояснил Онуфрак, в начале полномасштабной войны пилотам Су-27 и МиГ-29 иногда приходилось наносить удары по земле, но тогда это не было их основным профилем. И лишь с появлением в Украине западных самолетов экипажам советских машин пришлось "переквалифицироваться" на работу именно по наземным целям.

"Это стало нашим основным профилем, потому что мы адаптировали наши самолеты к западным вооружениям, используем бомбы западного образца, нашего образца, начиная от GBU разных калибров до ракет-обманок MALD", - пояснил пилот.

По словам Онуфрака, одной из приоритетных целей для них сейчас являются российские операторы БПЛА и офицеры в передовых командных пунктах.

"Понятно, что есть цели более важные, есть менее важные. Иногда мы можем применять 100-килограммовые боеприпасы, иногда - боеприпасы больших калибров, в зависимости, какая именно цель, насколько она важна для уничтожения и сколько там есть этих операторов, или это другие [военные РФ] в командных пунктах, где они дислоцируются", - пояснил летчик.

