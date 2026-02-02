Украинские дроны заставляют Россию пересматривать роль танков: аналитики объяснили, что будет дальше

В стране-агрессоре начали признавать, что современное поле боя превращается в соревнование за "огневое превосходство в дронах".

Широкое использование беспилотников Силами обороны Украины ставит перед армией РФ фундаментальный вопрос: каким должно быть будущее тяжелого вооружения в современной войне - речь идет прежде всего о танках, вертолетах и крупных механизированных соединениях, эффективность которых все больше ставится под сомнение.

Как отмечает Defence Express, в российских экспертных кругах все чаще признают, что эпоха гвардейских танковых дивизий для РФ фактически завершилась, а приоритетом должны стать массовые формирования беспилотных систем.

Такие выводы изложены в одной из публикаций российского "Центра анализа стратегий и технологий" (ЦАСТ), обнародованной в пропагандистском издании "Коммерсант". Материал интересен тем, считают они, что очерчивает возможный вектор трансформации вооруженных сил государства-агрессора с учетом опыта войны против Украины.

Ключевой тезис авторов ЦАСТ заключается в том, что российское военное руководство должно отказаться от традиционного подхода, согласно которому ставка делается на бронетехнику, и перейти к концепции, где центральную роль будут играть дроны.

По их мнению, дальнейшая миниатюризация и удешевление элементной базы, развитие сетевых технологий и решений на основе искусственного интеллекта открывают возможность массового применения роев дешевых БПЛА для поражения целей на различной глубине от линии фронта. В таких условиях ключевым видом боевых действий становится противодействие беспилотникам и борьба за контроль над воздушным пространством.

Таким образом, современное поле боя, по этой логике, превращается в соревнование за "огневое превосходство в дронах". Достижение такого превосходства рассматривается как обязательное условие для продвижения войск и установления контроля над территориями. Соответственно, организация, вооружение и техническое оснащение армии должны быть подчинены именно этой задаче.

Отдельно авторы ЦАСТ подчеркивают финансовый фактор. По их оценкам, экономика РФ не способна длительное время поддерживать уровень военных расходов, который имеет место во время полномасштабной войны. Попытки одновременно финансировать все направления перевооружения могут привести к тому, что армия в конечном итоге не получит полноценного результата ни в одном из них.

Бронетанковая отрасль РФ

В качестве примера приводится бронетанковая отрасль. За более чем три десятилетия после распада СССР российский ВПК так и не смог создать полноценный "танк нового поколения": проекты "Объект 195" и Т-14 "Армата" фактически признаны неудачными. На сегодняшний день промышленность РФ способна лишь на модернизацию устаревших Т-72 и Т-80, что ставит под сомнение целесообразность дальнейших инвестиций в классические основные боевые танки.

Аналогичной переоценки, по мнению российских аналитиков, требуют и программы развития боевых вертолетов, артиллерии и других дорогостоящих образцов тяжелого вооружения.

В Defence Express обращают внимание на два показательных момента. Во-первых, в РФ все четче осознают необходимость определения приоритетов в перевооружении на фоне ограниченных финансовых ресурсов. Во-вторых, само появление тезисов о замене логики "танки еще покажут себя" на "дроны еще покажут себя" свидетельствует о том, что роль БПЛА как ключевого вида вооружения современной войны до сих пор не является очевидной для значительной части российского военно-политического руководства.

Война в Украине - борьба против дронов

Напомним, на данный момент одним из самых рациональных способов сбивания российских ударных беспилотников являются зенитные БПЛА. Поэтому, отметил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, важно максимально закрыть этими средствами украинское небо. Проблемы со сбиванием дронов противника существуют из-за того, что противник, когда разрабатывает маршрут, стремится уменьшить вероятность сбивания своих БПЛА. По словам Игната, применение дронов-перехватчиков зависит от погодных условий и обученности экипажа.

