Игнат объяснил, на что делает ставку Украина для закрытия неба от российских дронов

Одним из самых рациональных способов сбивания вражеских дронов являются зенитные БПЛА, отметил представитель Воздушных сил.

Сегодня одним из самых рациональных способов сбивания вражеских дронов являются зенитные БПЛА, поэтому важно максимально закрыть ими небо. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, проблемы со сбиванием вражеских дронов существуют из-за того, что противник строит маршрут так, чтобы как можно меньше его БПЛА было сбито. Он также анализирует погодные условия во время атаки и другие факторы.

"У мобильных огневых групп, конечно, радиус работы ограничен. Крупнокалиберный пулемет - это километр в высоту, если мы говорим об эффективной дальности. С ПЗРК - это поражение до 4 километров, но эффективное 2+. Когда дрон поднимается еще выше, то перехватить его крайне сложно", - пояснил он.

Видео дня

Применение дронов-перехватчиков, утверждает Игнат, зависит от погодных условий, а также обученности экипажа.

"Это не один человек, а команда: есть оператор или штурман наведения, есть сапер, который будет оснащать этот дрон, выставлять его для боевой работы. Нужно также иметь средства для обнаружения и наведения, то есть соответствующие РЛС", - сказал начальник управления коммуникаций.

Какие дроны-перехватчики имеет Украина

Он пояснил, что дроны-перехватчики бывают разных типов: самолетного типа, типа крыла, коптерного типа. У разных производителей тоже разная эффективность: более дорогие, более новые - более эффективные.

"Есть дроны, которые имеют собственное автоматическое донаведение на цель: то есть его запускают, он долетает до цели и перехватывает ее уже сам - за этим будущее. Есть также перехватчики квадрокоптерного типа – с них все начинали: это обычные FPV-шки, которыми догоняют вражеский дрон, прежде всего разведывательные БПЛА", – отметил Игнат.

Тема №1 – максимально закрыть небо зенитными БПЛА

Он подчеркнул, что масштабирование этого инновационного способа сбивания происходит по всей территории Украины: при воздушных командованиях созданы части, куда набирают людей для того, чтобы в тылу перекрывать дроновой ПВО объекты критической инфраструктуры и города.

"Это, собственно, сегодня у нас тема номер один - чтобы максимально закрыть небо зенитными БПЛА. Потому что это сегодня самый рациональный способ сбивания вражеских дронов после пулеметов и РЭБ. Цена одного "шахида" и цена одного перехватчика существенно отличается", - утверждает Игнат.

Во-вторых, по его словам, это возможность нашим производителям не только масштабировать производство, увеличив количество средств ПВО, но и "развивать эту технологию, делать ее значительно лучше и более технологичной". Кроме того, добавил он, это могут быть инвестиции в будущее.

Не только зенитные дроны

По словам Игната, зенитные дроны требуют относительно благоприятных погодных условий для выполнения задачи, ведь их наведение осуществляется камерой, и если есть туман или сплошная облачность, то эффективность перехватчиков близка к нулю.

"Поэтому мы рассчитываем не только на зенитные дроны. У нас есть зенитные ракетные комплексы – я имею в виду сейчас не такие системы, как Patriot, NASAMS, IRIS-T или SAMP/T – у нас есть малое ПВО, противовоздушная оборона Сухопутных войск или, например, проект FrankenSAM – когда на советский БУК установили американские ракеты RIM-7. В этот проект входит еще несколько разработок, это совместный украинско-американский проект. И это работает сегодня довольно эффективно и относительно дешево", - рассказал он.

Кроме того, говорит, работает и авиация – самолеты, вертолеты, хотя для нее есть погодные ограничения:

"F-16 показали довольно высокую эффективность против крылатых ракет и против "Шахедов", они могут сбивать их как ракетами, так и авиационными пушками. У нас некоторые пилоты за один вылет сбивали по семь целей. Это очень высокий показатель. Наши американские коллеги удивляются, как они вышли за такое короткое время на такой уровень профессионализма".

Как россияне модернизируют дроны

Игнат рассказал, что большинство таких российских БПЛА, как "Шахед-131", "Шахед-136", летают, как и раньше, с обычным наведением на цель – по координатам. Но есть дроны, существенно модернизированные – их ворон не применяет массово.

"Возможно, именно они и попадают вглубь нашей страны – в столицу и западные области. На них трудно воздействовать средствами РЭБ, потому что они имеют дополнительную защиту. Они могут иметь каналы управления, включая и сим-карты, модемы, а также и Starlink", – говорит представитель Воздушных сил.

По его мнению, Украина должна изучать вражеские разработки, брать их на вооружение и делать лучше, как это пытается делать противник.

О "Герань-5"

Отвечая на вопрос, фиксировали ли Воздушные силы дрон "Герань-5" во время ударов по Украине, Игнат отметил, что они в основном видят цели на мониторах:

"Сбитые или подаленные дроны, которые лучше уцелели, попадают в институты, которые их изучают – они есть при Генеральном штабе, есть Киевский институт судебных экспертиз. Мы можем только говорить о характере цели в воздухе, как она набирает скорость, или скорость падает, как она маневрирует, насколько она опасна, и какой у нее вероятный радиус поражения".

Можно ли с помощью РЭБ развернуть дрон в направлении РФ

По словам Игната, "такое уже было и не раз во время массированных обстрелов".

"Конечно, используется подавление ракет и дронов. Также есть так называемый "спуфинг". Это изменение координат, в результате чего дроны могут попадать на территорию, откуда летели, то есть на территорию России. Мы даже иногда в наших сообщениях, когда случались такие случаи, в конце отмечали, что четыре дрона вернулись", - отметил он.

Начальник управления коммуникаций добавил, что эту тему использовали россияне, когда их дроны залетели в Польшу:

"Они сразу обвинили Украину в том, что это мы "наспуфили" те дроны и что это наши средства РЭБ влияли на их полет, потому что они якобы хотели атаковать Галичину или Волынь, а вместо этого БПЛА улетели в Польшу".

Но на самом деле, говорит он, большинство этих дронов залетали в Польшу через территорию Беларуси, где Украина никак не могла влиять на характер их полета.

Реактивные дроны

Сбивать реактивные дроны сложно расчетами мобильных огневых групп, вооруженных пулеметами, говорит Игнат.

"Вероятно, что они не будут доступны для сбивания и дронам-перехватчикам, разве что на встречном курсе как-то попытаться его перехватить, потому что догнать реактивный дрон уже будет невозможно. Против них сейчас применяются различные наземные средства, F-16 или те же Mirage 2000 могут их перехватывать", - отметил он.

"Шахиды" в войне России против Украины

Как сообщал ранее УНИАН, авиаэксперт Константин Криволап назвал самое эффективное средство сбивания "Шахедов". По его мнению, это легкомоторная авиация, а также могут помочь аэростаты. По его словам, Украина получила около 200 радаров от партнеров, и если использовать аэростаты с этими радарами, можно полностью перекрыть всю границу. Криволап объясняет, что таким образом мы не пропустим ни одного средства, которое залетает в наше пространство.

Недавно советник министра обороны, эксперт по системам РЭБ и связи Сергей "Флеш" Бескрестнов предупредил о новой тактике "Шахедов". Речь идет о полете на сверхнизкой высоте в режиме ручного управления. Он добавил, что Украина имеет технологические решения этой проблемы и готова действовать.

Вас также могут заинтересовать новости: