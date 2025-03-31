Ранее стало известно, что 47 отдельная артиллерийская бригада получила на вооружение пушку "Богдану-Б" украинского производства.

Украина активно использует 155-мм буксируемую пушку "Богдана-Б". Соответствующие кадры опубликовало немецкое издание Bild.

Отметим, что это не первая демонстрация артиллерийской системы. Общий вид пушки продемонстрировали еще в прошлом году. Между тем, рассмотреть ее детально было довольно сложно из-за того, что качество материалов оставляло желать лучшего.

Отметим, что тогда "Богдана-Б" была без защитных экранов. На новых кадрах пушку продемонстрировали в "полной комплектации", вместе с экранами.

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"Богдана-Б" в ВСУ

В марте этого года УНИАН писал, что бойцы 47 отдельной артиллерийской бригады получили на вооружение "Богдану-Б" - на обнародованных кадрах можно видеть по крайней мере силуэт артиллерийской системы.

Как сообщалось, украинские бойцы уже провели упражнения по развертыванию и стрельбам из новой пушки.

Справка УНИАН. О разработке артиллерийской системы "Богдана-Б" СМИ сообщили еще в 2023 году. Непосредственной причиной ее появления называли то, что наша страна может производить больше артиллерийских частей к "Богдане", чем чешская компания Tatra способна изготавливать шасси для этой системы.

Достоверные характеристики "Богдана-Б" пока неизвестны. Если говорить о базовой САУ "Богдана", которая использует ту же пушку, то у нее дальность огня составляет до 42 км осколочно-фугасными снарядами и до 60 км активно-реактивными.

Скорострельность самоходной версии составляет до 5-6 выстрелов в минуту. Специалисты отмечают, что буксируемая версия не имеет досылателя снарядов, поэтому показатели скорострельности будут несколько ниже.

Как бы там ни было, Украина демонстрирует большой прогресс в производстве артиллерии. Ранее сообщалось, что наша страна теоретически может производить до 40 самоходных гаубиц "Богдана" в месяц.

Для сравнения, французы производят примерно восемь артиллерийских систем Caesar в месяц, а немцы могут производить только 5-6 гаубиц PzH 2000 в год.

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