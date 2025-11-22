Создан самый главный элемент такого оружия - мощная силовая установка, предназначенная для использования в космосе.

Китай быстро продвигается к созданию "космического истребителя", предназначенного для уничтожения американских спутников на орбите. Об этом пишет Defense Express.

Издание отмечает, что уничтожать спутники с помощью зенитных ракет невероятно дорого, учитывая огромное количество этих спутников. Кроме того, это создает проблему засоренности орбиты. Поэтому нужно многоразовое дешевое оружие, способное уничтожить тысячи целей.

Таким оружием может стать установка, выстреливающая пучками микрочастиц - электронов, протонов, ионов или нейтральных атомов. Если разогнать их до скорости, близкой к скорости света, это может нанести непоправимый вред спутнику, в который попадет такой пучок.

Видео дня

"Это кроме определенного механического повреждения, создает сильное рентгеновское, гамма и электромагнитное излучение, которое просто выжигает всю электронику на спутнике. Чтобы от него защититься необходимы метры свинца, или другая защита, которую очевидно невозможно доставить на орбиту", - пишут эксперты.

На земле такое оружие будет малоэффективным, поскольку его "снарядам" сильно будет мешать атмосферный воздух. Но в условиях космоса такого препятствия нет.

"Именно поэтому такое оружие должно располагаться на орбите, например на определенном спутнике или космическом аппарате, образуя из него определенный "истребитель спутников", - пишет Defense Express.

Ключевая проблема, которую надо решить для этого - потребность в мощной энергетической установке, способной работать автономно в космосе. И похоже, что в Китае создали именно такую систему. Китайская компания DFH Satellite, специализирующаяся на спутниках, заявила о создании новейшей энергетической установки, мощностью 2,59 мегаватта с синхронизацией импульса в 0,63 микросекунды.

Сообщается, что первоисточником энергии являются солнечные панели, вырабатывающие электроэнергию низкого напряжения, которую затем установка превращает в энергию высокого напряжения и накапливает в отдельных силовых модулях.

Пока новая установка заявляется как просто система питания для бортовых систем спутника. "Но очевидно Китаю эта технология в первую очередь интересна из-за ее военного применения. Уже сейчас в войне значительную роль играют спутники, которые занимаются разведкой, создают сеть связи, и даже GPS работает благодаря им, поэтому стратегически важно иметь возможность эффективно бороться с ними", - пишет Defense Express.

Война за космос уже началась

Как писал УНИАН, Россия и Китай значительно активизировали военную деятельность в космосе. Так, российские разведывательные аппараты неоднократно опасно сближались с военными спутниками стран НАТО для перехвата и глушения их сигналов. Европейские военные отмечают, что такие инциденты становятся привычным явлением, а космос превращается в полноценное поле боя.

Китай также демонстрирует все более агрессивное поведение: его спутники приближаются к западным на расстояние, достаточное для потенциального перехвата данных, а Пекин развивает технологии уничтожения спутников как орбитальными, так и наземными средствами.

Вас также могут заинтересовать новости: