Трое китайских космонавтов успешно вернулись на Землю с космической станции своей страны после повреждения их капсулы. Об этом сообщило Sky News.

Во время спуска команда развернула парашют в красно-белую полоску, а в пятницу приземлилась в отдаленном месте в пустыне Гоби в Азии.

Отмечается, что космонавты Чэнь Дон, Чэнь Чжунжуй и Ван Цзе должны были вернуться 5 ноября, чтобы завершить свою шестимесячную ротацию на космической станции "Тяньгун". Однако их путешествие задержалось на 9 дней, ведь в капсуле "Шэньчжоу-20", на которой они должны были лететь, были обнаружены небольшие трещины.

Как отметили представители китайского космического агентства, скорее всего, эти трещины произошли из-за удара космического мусора о корабль.

Известно, что вокруг Земли вращаются миллионы крошечных частиц, скорость которых превышает скорость шара. Они могут образовываться в результате запусков и столкновений, а также угрожать спутникам, космическим станциям и космонавтам, которые работают вне их.

"Поскольку "Шэньчжоу-20" вышел из строя, экипаж, который прибыл на космическую станцию в апреле, воспользовался кораблем "Шэньчжоу-21", который доставил на станцию экипаж из трех человек для замены", - добавили в Sky News.

В то же время в Китайском космическом агентстве сообщили, что застрявшие астронавты в течение всего времени находились в хорошем состоянии.

Что известно об инциденте с китайскими космонавтами

Как писал УНИАН, 6 ноября стало известно, что китайские астронавты застряли в космосе после того, как в них врезался загадочный объект. Исследователи должны были вернуться на Землю 5 ноября, но их путешествие было отложено после того, как корпус капсулы был поврежден сильным ударом.

"С целью обеспечения здоровья и безопасности космонавтов и успешного завершения миссии было принято решение о переносе запланированного на 5 ноября возвращения "Шэньчжоу-20", - рассказали тогда в Китайском космическом агентстве.

Как отметил доктор Иан Уиттакер из Ноттингемского университета Трента, вероятность попасть под падающие обломки невелика, однако любой удар может иметь катастрофические последствия и даже привести к смерти.

"Потенциал вреда как для жизни, так и для имущества является высоким, любой падающий объект, который не распадается в атмосфере, будет двигаться с большой скоростью, а сила сопротивления нагреет его до очень высоких температур", - предупредил ученый.

