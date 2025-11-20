Россияне пытаются глушить военные спутники западных стран.

Российская угроза в космосе нарастает. Москва и Пекин осуществляют гораздо больше актов военного глушения в космосе, чем считалось ранее. Об этом говорится в расследовании, проведенном рядом немецких СМИ, пишет Tagesschau.

"То, что происходит в космосе, может иметь огромные последствия для жизни на Земле. Сейчас вокруг Земли вращается более 10 000 спутников, преимущественно гражданских. Если важные системы выйдут из строя, последствия будут немедленными: для навигации, банковских переводов или прогнозов погоды. И особенно для военных конфликтов", - говорится в публикации.

Министр обороны Германии Борис Писториус недавно в публичном заявлении признался, что два спутника, которыми пользуются немецкие военные, сейчас отслеживаются двумя российскими разведывательными спутниками. По его словам, Россия и Китай "стремительно расширили" свои возможности ведения космической войны за последние годы.

Журналистское расследование показало, что за последние месяцы в космосе произошло множество других инцидентов военного характера. С апреля 2023 года неоднократно наблюдались заметные сближения российских спутников со спутниками Бундесвера на расстояние, достаточное для перехвата сигналов.

В другом инциденте, произошедшем этим летом, Россия глушила немецкий военный спутник с наземной станции. Это привело к многочасовым перебоям в связи немецкого спутника. На запрос журналистов Вооруженные силы Германии подтвердили, что таких случаев глушения в последнее время стало много.

"Мы под угрозой. Россия имеет возможность реально угрожать нам и существенно нарушать нашу работу в космосе", - заявил журналистам командующий Космического командования Вооруженных сил Германии генерал-майор Михаэль Траут.

Конечно, не только немецкие спутники под прицелом россиян. Недавно руководитель Британского космического командования сообщил, что Россия пытается фактически еженедельно нарушать военную деятельность Великобритании: "Мы видим, как Россия относительно регулярно глушит наши спутники", - сказал он BBC. Президент Франции Эммануэль Макрон несколько дней назад заявил, что космос стал "полем боя".

Собеседники журналистов в сфере безопасности заявили, что некоторые космические возможности России могут выглядеть несколько устаревшими, но продемонстрированная Москвой готовность к военной эскалации, как например агрессия в Украине, вызывает беспокойство.

Китай тоже ведет себя агрессивно

Расследование показало, что Китай также следит за немецкими спутниками. Например, в конце июля китайский спутник приблизился к спутнику Вооруженных сил Германии на расстояние 120 километров - достаточно, чтобы перехватывать сигналы.

В Бундесвере заявили, что Китай имеет "очень амбициозную космическую программу" и "неоднократно демонстрировал возможности на орбите". В частности Пекин постоянно разрабатывает и испытывает возможности для "уничтожения спутников с помощью наземных систем оружия, а также спутников".

Несколько лет назад шума наделала история, когда Китай смог сбросить с орбиты один свой спутник, использовав для этого другой.

Российская и китайская угроза в космосе: последние новости

Как писал УНИАН, Китай стремительно наращивает свои военные космические возможности и, по оценке командующего Космических сил США Дугласа Шисса, становится главной угрозой для американских активов в космосе. По его словам, китайцы формируют "цепь уничтожения" для поражения сил США на огромных расстояниях и активно развивают противокосмические системы.

Также мы рассказывали, что Россия постоянно пытается глушить британские военные спутники и активно следит за космическими ресурсами Великобритании. По словам главы Космического командования Пола Тедмана, британские спутники вместе с аппаратами других стран НАТО остаются уязвимыми к российским попыткам глушения, ослепления или манипулирования их сигналом.

