Опыт Украины против беспилотников оказался сложнее, чем думали на Западе, – эксперт

Массовое применение недорогих беспилотников само по себе не меняет ход войны.

Массовое применение дешёвых беспилотников часто подаётся как "революция" в военном деле. Однако украинский опыт, на который все чаще обращают внимание на Западе, говорит о другом. Директор Института Кеннана Майкл Киммидж в колонке для The New York Times поясняет, почему одних только дронов недостаточно, чтобы изменить ход любой современной войны.

Главный тезис автора в том, что дело не в "чудо-оружии" и не только в ресурсах. Украина показывает результат за счёт выстроенной системы, которую сложно быстро воспроизвести.

Автор спорит с популярной на Западе идеей, что массовое применение недорогих беспилотников само по себе меняет ход войны. По его мнению, это поверхностный вывод. Дроны были и остаются серьёзной угрозой – особенно при массовых атаках. Однако их эффективность напрямую зависит от того, как они используются, есть ли координация, как выбираются цели, насколько синхронизированы атаки. Точно так же и защита не сводится к цене беспилотных систем или их количеству.

"Украина стала катализатором войны, характерной именно для XXI века, в которой малые государства могут сдерживать могущественных противников, используя передовые технологии, некоторые из которых дешевы и легко производятся в больших количествах, а блоки и альянсы, которые когда-то могли действовать согласованно для сдерживания агрессоров, в лучшем случае оказываются лишь частично эффективными", - пишет эксперт.

Эксперт описывает украинский подход как многослойный и гибкий. Речь идёт не об одном типе защиты, а о сочетании различных инструментов, дополняющих друг друга. Это средства радиоэлектронной борьбы, которые мешают управлению дронами, реакция мобильных групп, оперативно "закрывающих" уязвимые участки, перехват целей системами ПВО. И поэтому ключевой момент – это не просто набор средств, а их синхронная работа, именно этот симбиоз обеспечивает результат.

Отдельно автор выделяет фактор, который невозможно купить или быстро скопировать – практический опыт украинцев, поскольку страна уже долгое время живёт в условиях постоянных атак беспилотников. За это время неоднократно пересматривалась тактика, решения проверялись в реальных условиях, а не на учениях, была сформирована культура быстрой адаптации.

Ещё один важный момент – управление. Автор подчёркивает, что эффективность достигается не только за счёт технологий, сколько за счёт того, как организовано взаимодействие. Речь идёт о постоянном обмене данными, распределении задач между подразделениями, работе как единой системы, а не набору отдельных элементов. Без этого даже современные средства теряют значительную часть эффективности:

"По любым меркам, было бы фундаментальной ошибкой рассматривать дело Украины как второстепенное по отношению к интересам США. В Европе Украина борется с хаосом, и стабильность Европы имеет важное значение для экономики США, для статуса НАТО во внешней политике США, для жизнеспособности альянсов США в целом и для ценности Европы как источника инвестиций и рынка для американских товаров и услуг".

В финале автор делает более широкий вывод о том, что современные конфликты всё меньше зависят от отдельных видов вооружений и всё больше от способности быстро учиться, менять тактику и интегрировать разные элементы в единую систему. Украина в этом смысле рассматривается им как практический пример того, как адаптация и симбиоз могут оказаться важнее технологического превосходства.

Украинский опыт для Запада

Ранее президент Владимир Зеленский осуществил незапланированный визит в страны Персидского залива. Во время поездки он сообщил о планах предложить опыт Украины в борьбе с дронами в обмен на поддержку в оборонной сфере. Другие подробности поездки раскрыты не были. Однако по заявлениям президента, большинство стран Саудовской Аравии неоднократно высказывали желание получить украинских бойцов для оптимизации борьбы с беспилотниками.

По мнению Bloomberg, Украина удерживает позиции против России не только благодаря распространению дронов и развитию искусственного интеллекта - важнейшим преимуществом, которое влияет на ход войны, и которое нужно учитывать Соединенным Штатам, является развитие стартапов.

Издание отмечает, что первоначальное наступление США в Иране опиралось на классические инструменты, такие как авианосные группы, истребители F-35 и ракеты Patriot стоимостью в сотни миллионов долларов. Однако не рассчитали, что иранская тактика ведения войны усовершенствована более дешевыми средствами атак, что дает иранцам существенное финансовое преимущество.

