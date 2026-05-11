Киев предложил Европе новый формат переговоров с Москвой – 'авиационное перемирие'

Министр иностранных дел Андрей Сибига предложил ЕС создать платформу для переговоров о прекращении ударов по аэропортам

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил изданию Politico, что Москва может рассмотреть возможность заключения сделки на фоне растущих опасений, что Киев может нанести удар по ее крупным аэропортам.

Этот вариант перемирия предоставил бы европейским лидерам конкретную роль в дипломатии в то время, когда переговоры между Москвой и Киевом под руководством США замедлились, а президент России Владимир Путин не проявляет особого желания достичь более широкого соглашения о прекращении войны.

"Вероятно, Европе нужна новая роль в наших мирных усилиях. Возможно, мы попытаемся урегулировать или добиться так называемого прекращения огня в аэропортах", – заявил Сибига в кулуарах встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе.