Эксперты назвали популярное средство, которым запрещено протирать экран телевизора

Эксперты предупреждают: один из самых популярных домашних средств для уборки может оказаться опасным для чистки экрана телевизора. Речь идет об обычном уксусе, который многие используют для очистки поверхностей.

Несмотря на репутацию универсального и "натурального" чистящего средства, уксус способен нанести серьезный вред экрану телевизора, пишут эксперты BGR.

Причина – в кислотности уксуса. О обычный столовый уксус содержит 5% уксусной кислоты, а в чистящих версиях ее концентрация может быть еще выше. Эта кислота постепенно разрушает защитный слой на поверхности экрана.

В результате дисплей теряет антибликовые свойства: появляются разводы, мутные пятна, ухудшается четкость изображения. При этом восстановить поврежденное покрытие уже невозможно.

Особенно уязвимы современные панели ТВ – LED, OLED или QLED. Их поверхность имеет многослойную структуру с деликатными покрытиями, которые легко повреждаются бытовой химией и кислотами.

Эксперты также отмечают, что уксус опасен не только для телевизоров, но и для другой электроники – смартфонов, ноутбуков и планшетов. Он может ухудшить работу сенсорного слоя и повредить олеофобное покрытие экрана.

Как правильно чистить экран телевизора

Производители и специалисты рекомендуют максимально щадящий подход:

использовать мягкую сухую микрофибру.

при необходимости слегка увлажнить ее дистиллированной водой.

избегать прямого распыления жидкости на экран.

Также не стоит применять спиртосодержащие средства, аммиак и обычные стеклоочистители. Они также могут разрушить защитное покрытие матрицы.

Таким образом, хотя уксус остается популярным бытовым чистящим средством, для экранов телевизоров он категорически не подходит. Его использование может привести к дорогостоящему ремонту или полной потере качества изображения.

