Не дроны и не ИИ: США игнорируют ключевой козырь Украины в войне, - Bloomberg

Использование Украиной стартапов для укрепления своей обороны заслуживает подражания.

Украина удерживает свои позиции против России не только благодаря распространению дронов и развитию искусственного интеллекта. Ключевым преимуществом, которое влияет на характер войны, и которое следовало бы учесть Соединенным Штатам, является развитие стартапов, пишет обозреватель Bloomberg Парми Олсон.

Вторжение американских военных на Ближний Восток было названо "первой войной с использованием ИИ". Однако несмотря на использование передовых технологий, первоначальное наступление США опиралось на классические инструменты: авианосные группы, истребители F-35 и ракеты Patriot стоимостью в сотни миллионов долларов.

В то же время Иран также оказался решительным противником, заимствующим тактику из украинского арсенала, характеризующуюся использованием дешевых беспилотников, быстрой разработкой и партизанской тактикой применения технологий, отмечается в статье.

"Реальное преимущество Украины заключается не в беспилотниках или какой-либо отдельной технологии, а в скорости разработки и адаптации на поле боя. Это критически важно, когда между первым развертыванием новой конструкции беспилотника и появлением контрмер может пройти всего месяц", пишет Олсен.

Гибкая и эффективная система

Именно поэтому дешевые и легко адаптируемые технологии стали полезнее дорогих ракет: почти каждый украинский полк поддерживает регулярный контакт с производителями БПЛА, программного обеспечения или оборудования для наблюдения – многие из которых являются стартапами – для быстрой адаптации оборудования, необходимого передовым подразделениям ежемесячно.

Для быстрых и эффективных закупок Украина создала подобную Amazon торговую площадку Brave1, где представлены сотни единиц оборудования, включая продукцию более чем 600 отечественных производителей беспилотников. Передовые подразделения зарабатывают очки за подтвержденные уничтожения – уничтожение вражеской ракетной установки приносит до 50 очков, танк – 40 – и затем могут потратить эти очки на оборудование.

Эта гибкая и эффективная платформа изменила подход к закупкам вооружения офицерами на передовой, и, похоже, США постепенно обращают на это внимание. Министр обороны США приказал к концу 2026 года оснастить все подразделения армии США небольшими односторонними ударными БПЛА, а армия США запустила собственную версию украинской торговой площадки Brave1.

Как отмечает Парми Олсон, в Украине почти треть закупок беспилотных систем приходится на нетрадиционных поставщиков, включая стартапы. И хотя в США нет аналогичной статистики; но, согласно отчету Центра стратегических и международных исследований от февраля 2026 года, Пентагон "не использует весь потенциал коммерческого сектора США в полной мере". В том же отчете американские военные чиновники жаловались на правила и жесткие бюджетные ассигнования, которые затрудняют работу со стартапами.

Дроны и война в Иране

Как пишут СМИ, Киев видит новые возможности в истощении ресурсов США в Иране. Украинские чиновники обсуждают с администрацией Трампа соглашения о совместном производстве беспилотников и беспилотников-перехватчиков. Президент Владимир Зеленский оценил потенциальную сделку в 35–50 миллиардов долларов и подчеркнул взаимную выгоду для союзников в Персидском заливе.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что страны Ближнего Востока обратились к Киеву с просьбой поделиться опытом перехвата "Шахедов". Украина в некоторые из этих стран уже направила своих экспертов.

