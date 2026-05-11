США могут предложить РФ заключить соглашение с Украиной в обмен на ослабление санкций, – СМИ

США пытаются выступить посредником в достижении соглашения о временном прекращении огня между Украиной и Россией в обмен на ослабление санкций против Москвы, стремясь оживить застрявшие переговоры на фоне поиска Вашингтоном прорыва во внешней политике, сообщает Kyiv Independent.

В статье отмечается, что эти усилия уже вызывают беспокойство в Киеве. Источники, знакомые с переговорами, подчеркивают, что в этом соглашении отсутствует один элемент, который Киев считает чрезвычайно важным: гарантии безопасности, которые предотвратят возобновление войны со стороны России.

"Они хотят, чтобы Украина согласилась на как можно большее, или, по крайней мере, не препятствовала", – рассказало изданию один из осведомленных в этом деле источников.

Издание сообщило, что новый импульс появился после того, как президент США Дональд Трамп неожиданно объявил о трехдневном перемирии с 9 по 11 мая в войне России против Украины. Этот шаг широко расценили как попытку обеспечить Москве возможность провести парад в честь Дня Победы.

"Было бы хорошо, если бы перемирие длилось дольше, чем три дня", – сказал Трамп позже журналистам.

Издание отметило, что после этих слов президента США возник вопрос, чего российский президент Владимир Путин может потребовать в обмен на более длительное перемирие.

В статье напоминается, что, несмотря на многочисленные раунды переговоров при посредничестве США с участием Украины и России, дипломатические усилия пока не привели ни к одному существенному прорыву.

По словам лиц, осведомленных о ходе переговоров, заключение какого-либо соглашения по-прежнему блокируют три основных спорных вопроса. В частности, главной проблемой остаются территориальные претензии России.

Ранее УНИАН сообщал, что , по мнению министра обороны Германии Бориса Писториуса, российский президент Владимир Путин часто использует обман и маневры, которые продиктованы внутренними сложностями. Писториус отметил, что Путин может легко достичь мира. Для этого он должен остановить убийства, начать надежное перемирие и согласиться провести мирные переговоры без условий, которые неприемлемы для Украины.

Также мы писали, что президент Финляндии Александр Стубб считает, что Европа должна начать самостоятельные переговоры с РФ, поскольку политика США в отношении Украины и России не соответствует европейским интересам. Стубб отметил, что с европейскими лидерами уже обсуждалось, кто будет инициировать контакт. Однако пока неизвестно, кто из лидеров стран ЕС будет вести переговоры с Россией. Президент Финляндии добавил, что также еще не решено, будет ли это специальный посланник или группа лидеров.

