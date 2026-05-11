'Ракеты для Patriot и поддержка PURL': Федоров рассказал о помощи Украине со стороны Германии

Министр обороны Украины Михаил Федоров поблагодарил Германию за решения, укрепляющие оборону Украины.

Сегодня Германия – страна № 1 в мире по объему помощи Украине в сфере безопасности, заявил в своем Telegram-канале министр обороны Украины Михаил Федоров, комментируя визит в Киев своего немецкого коллеги Бориса Писториуса.

"Благодарен Германии и лично Борису Писториусу за системное лидерство и решения, которые реально укрепляют украинскую оборону", – говорится в сообщении Федорова.

Еще украинский министр добавил, что, прежде всего, речь идет о ракетах для Patriot, поддержке PURL в самый тяжелый зимний период, более $1 млрд на развитие deep strike и mid strike-способностей, поддержке украинских дроново-штурмовых подразделений и дальнобойных артиллерийских боеприпасов через Чешскую инициативу.

Видео дня

"Наша цель – во время визита показать, как поддержка партнеров превращается в конкретный результат на поле боя. Украина уже сегодня демонстрирует результаты реализации нашей стратегии обороны", – отметил он.

Федоров сообщил, что вместе с Борисом Писториусом они объявили о предстоящем запуске программы Brave Germany совместно с инновационным кластером Brave1.

"Программа будет предусматривать совместные гранты для развития решений в сфере БПЛА, ИИ, связи, ракетных и других критически важных направлений defense tech. Также будут проводиться совместные хакатоны и matchmaking-сессии для быстрого поиска технологических решений современной войны", – говорится в заявлении.

Украина и Германия: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что, по словам министра обороны Германии Бориса Писториуса, Германия и Украина планируют запустить совместное производство дальнобойных беспилотников. Он добавил, что украинские и немецкие компании уже работают над перспективными проектами. В частности, речь идет как о дронах с дальностью полета менее 100 километров, так и о дальнобойных системах, способных преодолевать расстояние до 1500 километров. Писториус подчеркнул, что развитие дальнобойных дронов имеет ключевое значение для сдерживания российских атак на военную инфраструктуру Украины.

Также мы писали, что Писториус считает, что российский диктатор Владимир Путин пытается снова убедить мир, что он хочет мира. Министр обороны Германии отметил, что глава Кремля часто использует обман и маневры, которые провоцируются внутренними сложностями. Поэтому он советует не оценивать обещания Путина, а подождать и увидеть, реально ли он хочет мира. Он добавил, что президент РФ "может легко и быстро достичь мира: остановив убийства, начав надежное перемирие и согласившись провести мирные переговоры без условий, которые неприемлемы для наших украинских друзей".

Вас также могут заинтересовать новости: