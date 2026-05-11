Парад в Москве свидетельствует о слабости и уязвимости российской стороны.

Запад должен обеспечить усиление Владимира Зеленского для достижения справедливого мира для украинского народ, пишет в своей колонке эксперт The Telegraph Хэмиш де Бреттон-Гордон.

Автор утверждает, что Владимир Путин пытался демонстрировать силу и преимущества России в войне против Украины, однако события парада Победы в Москве, по его оценке, показали противоположную картину.

Он пишет, что впервые за два десятилетия Россия не смогла вывести на парад ни одного танка, что традиционно является демонстрацией военной мощи. По мнению автора, это свидетельствует о слабости и уязвимости российской стороны.

После мероприятия Владимир Путин заявил: "Я думаю, что дело подходит к концу",– имея в виду войну против Украины, которую он называет "специальной военной операцией".

Автор связывает отсутствие военной техники на параде с угрозой ударов украинских беспилотников и ракет по территории России. Вместо техники были представлены пешие подразделения, включая, как указано в тексте, военнослужащих из Северной Кореи.

Также автор отмечает, что речь Путина была короче и менее демонстративной, чем обычно. В ней Россия называлась стороной, ведущей "справедливую войну", а Украина – "агрессивной силой", вооружаемой НАТО. Автор считает эти заявления противоречащими факту вторжения России в 2022 году и аннексии Крыма в 2014 году.

Далее говорится, что на пресс-конференции Путин обвинил Запад в эскалации конфликта. Автор при этом утверждает, что Россия ведёт против Европы и Великобритании гибридную войну, включая кибератаки, диверсии и отдельные инциденты, в том числе дела Литвиненко и Скрипалей.

Хэмиш де Бреттон-Гордон пишет, что, по его оценке, ситуация на фронте постепенно меняется в пользу Украины: украинские силы осуществляют постепенные продвижения, Россия несёт значительные потери в живой силе и технике, Украина все эффективнее применяет беспилотные системы.

Также он утверждает, что Украина наносит удары по объектам в глубине территории России, что усиливает давление на экономику и внутреннюю безопасность РФ.

Автор отмечает, что внутри России, по его мнению, растет общественное недовольство войной, однако оно ограничивается из-за контроля над информационной средой.

Далее он пишет, что при сохранении поддержки Украины со стороны Европы и США возможен выход на мирное соглашение, которое он описывает как более справедливое для Украины, чем прежние переговорные позиции.

Отдельно в материале подчеркивается роль западных стран, включая США и Великобританию, в дальнейшем развитии ситуации.

В завершение статьи де Бреттон-Гордон заявляет, что, по его мнению, Путин ослаблен политически, военным и психологическим образом, и приводит формулировку "Самое подходящее время бить лежачего".

Также эксперт утверждает, что Запад должен обеспечить усиление Украины и Владимира Зеленского для достижения "справедливого мира", а не предоставлять России возможность выйти из конфликта на более выгодных условиях.

Отметим, глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что разговор между президентом Украины Владимиром Зеленским и кремлевским диктатором Владимиром Путиным не состоится внезапно. По его словам, если РФ действительно готова к серьезному разговору, Украина также была бы готова.

Кроме того, после визита в Москву 9 мая премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен сам позвонить российскому диктатору Владимиру Путину, если он заинтересован во встрече для переговоров.

