'Зеленка' усложнила обнаружение врага на фронте: детали от военного

Боец защищает государство на Ореховском направлении.

Появление листвы на деревьях – так называемой "зеленки" на военном сленге – осложнило работу украинских подразделений беспилотников. Операторам разведывательных, FPV и других ударных дронов стало сложнее обнаруживать и поражать российскую пехоту, которая продвигается к позициям Сил обороны. Об этом в эфире "Радио Хартия" рассказал военнослужащий с позывным "Фоп", воюющий в составе 153-й бригады на Ореховском направлении.

По его словам, раньше российские подразделения удавалось выявлять заранее и наносить удары при помощи беспилотников еще до сближения с украинскими позициями.

"Раньше мы их обнаруживали заранее и предпринимали превентивные меры силами беспилотных летательных аппаратов. А теперь появились листочки на деревьях, и мы видим их уже непосредственно, когда они вступают с нами в стрелковый бой. С появлением "зеленки" стало сложнее", – рассказал военный.

Он отметил, что листва также снижает эффективность FPV-дронов против пехоты, скрывающейся в лесополосах.

"Природный ландшафт – это не только маскировка, это и хорошая защита. Например, FPV-дрон, который был очень эффективен зимой, сейчас с листочками просто не проходит в густую растительность".

По словам "Фопа", с начала апреля на Ореховском направлении наблюдается усиление активности российских подразделений.

"Если брать с начала апреля, то динамика – усиление штурмов: не механизированных, без применения наземной техники. Их просто становится все больше и больше".

Военный утверждает, что российские силы практически не используют технику для продвижения к линии боевого соприкосновения. Наземные роботизированные комплексы, по его словам, применяются преимущественно для логистики в ближнем тылу:

"Идет их пехота на нас, штурмовики, пехота. Большие НРК – это их логистика: им подвозят в тыл воду, бензин, сухпайки. До переднего края их НРК не ездят. Они ходят пешком туда-сюда".

Ключевую роль в наступательных действиях и снабжении, по словам военнослужащего, играют беспилотники.

"Технику уже никто не использует – ни мы, ни они. Все используют средства БПЛА. У них их очень много. Они насыщены различными типами и видами дронов, а также их количеством", - отметил он.

Он также заявил, что российские подразделения активно используют оптоволоконные дроны для доставки грузов и беспилотники типа "Молния" для ударов по лесополосам:

"На дорогих оптоволоконных дронах они могут позволить себе просто перенести из точки А в точку Б бутылку воды с потерей дрона. Для них это ничего не стоит. У них очень много "Молний", которые несут большое количество боекомплекта и уничтожают целые участки лесополос".

При этом на карте аналитического проекта DeepState в мае продвижение российских подразделений или расширение серой зоны на Ореховском направлении не отображалось.

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, 11 мая в районе Степногорска произошло две атаки, а днем ранее – три.

"На Ореховском направлении за минувшие сутки противник трижды пытался продвинуться в районах населенных пунктов Щербаки и Степногорск", – говорится в сообщении Генштаба.

Отметим, как сообщил 11 мая министр обороны Украины Михаил Федоров, украинские Силы обороны демонстрируют "позитивную тенденцию" на фронте благодаря истощению российских войск и развитию дипстрайк-операций.

